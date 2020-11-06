Украина покидает договор об антимонопольной деятельности со странами СНГ

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Сергей Медведев
Украина все больше отстраняется от документарных соглашений со странами-членами СНГ. На очереди — выход из еще одного договора, который связывал страны Содружества. Такое решение приняли депутаты Верховной Рады, которые накануне, 5 ноября 2020 приняли Закон Украины "О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики" (регистрационный № 0053). Авторство закона принадлежит Антимонопольному комитету, специалисты которого разрабатывали закон по Указу Президента Украины от 19.05.2018 № 139 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".
Документ предполагает выход Украины из договора, который подписывали в Москве еще в январе 2000 года.
Отметим, что представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике, а положения Договора в отношениях с Российской Федерацией не применяются с 2014 года.
Как сообщал портал "Комментарии", Как сообщал портал "Комментарии", Антимонопольный комитет Украины открыл дело против группы компаний, которые входят в состав Roshen, подозревая их в монополии на рынке производства кондитерской патоки.
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