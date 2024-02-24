Украина подписала гарантии по безопасности еще с двумя союзниками: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля подписал соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Италии Джорджией Мэлони.

Запад продолжает поддерживать Украину. Фото из открытых источников

Сообщается, что двустороннее соглашение о безопасности с Канадой было подписано в рамках визита Джастина Трюдо в Украину по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.

"Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине", – сообщил Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, соглашение с Италией закладывает прочную основу для продолжительного партнерства по безопасности между Киевом и Римом. Зеленский отметил, что встречи с Джорджей Мэлони всегда содержательны.

Как известно, ранее Украина подписала гарантии по безопасности с Великобританией, Германией, Францией и Данией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за два года полномасштабного вторжения РФ беспилотные летательные аппараты украинского производства совершили настоящий прорыв. Как пишет газета The Times, украинские беспилотники на втором году войны смогли даже атаковать Кремль. Как отмечает издание, несмотря на символичность атаки, "это был сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет возможность наносить удары по самому сердцу Москвы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину западные государства не решались передавать Украине вооружение, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом генсек Альянса отметил, что впоследствии ситуация изменилась, и сейчас Украина регулярно получает новые пакеты военной помощи от Запада. "В начале войны мир колебался, предоставлять ли самое современное оружие. Но сейчас все существенно изменилось", — заявил Йенс Столтенберг.