Украина подписала договоры безопасности с 12 странами: будут ли они действовать

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Slava Kot
28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Португалия стала 12 страной, подписавшей гарантии безопасности с Украиной, а Зеленский объяснил, будут ли эти документы работать.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Португалии Луиш Монтенегру. Фото из открытых источников
На пресс-конференции в Лиссабоне Владимир Зеленский прокомментировал заявления, что якобы договоры безопасности подписаны с европейскими лидерами "не имеют юридической силы". По словам президента, документы будут работать, ведь страны присоединились к Вильнюсской декларации.
Кроме того, президент указал, что гарантии безопасности были подписаны на уровне лидеров стран, являющихся лицом страны, поэтому они их будут выполнять. Также, по словам Зеленского, эти соглашения показывают практическую сторону помощи, а не только риторические заявления лидеров стран.
Напомним, что Украина подписала соглашения о безопасности с 12 странами: Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия и Португалия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Блинкен рассказал о некоторых деталях соглашения о безопасности Украины и США.
Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который обратился к украинским партнерам с важным призывом.
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