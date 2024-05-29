Украина подписала договоры безопасности с 12 странами: будут ли они действовать

28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Португалия стала 12 страной, подписавшей гарантии безопасности с Украиной, а Зеленский объяснил, будут ли эти документы работать.



Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Португалии Луиш Монтенегру. Фото из открытых источников

На пресс-конференции в Лиссабоне Владимир Зеленский прокомментировал заявления, что якобы договоры безопасности подписаны с европейскими лидерами "не имеют юридической силы". По словам президента, документы будут работать, ведь страны присоединились к Вильнюсской декларации.

"Некоторые из этих соглашений, которые мы уже подписали, они уже действуют. Например, мы подписывали с Британией и Францией, и там есть соответствующее количество дальнобойных возможностей для Украины. И уже первая партия наших договоренностей в Украине, и мы уже ее применяем" , – сказал Зеленский.

Кроме того, президент указал, что гарантии безопасности были подписаны на уровне лидеров стран, являющихся лицом страны, поэтому они их будут выполнять. Также, по словам Зеленского, эти соглашения показывают практическую сторону помощи, а не только риторические заявления лидеров стран.

"Это одна возможность, чтобы международное сообщество не риторично, а практикой доказало свою солидарность", — подчеркнул президент.

Напомним, что Украина подписала соглашения о безопасности с 12 странами: Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия и Португалия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Блинкен рассказал о некоторых деталях соглашения о безопасности Украины и США.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который обратился к украинским партнерам с важным призывом.