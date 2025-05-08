Украина отреагировала на решение мирового лидера не ехать на парад к Путину

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев выразил благодарность Ильхаму Алиеву, отменившему свой визит к российскому диктатору Владимиру Путину на День победы 9 мая.

Ильхам Алиев. Фото: EPA/UPG

Юрий Гусев на платформе X отреагировал на решение президента Азербайджана Ильхама Алиева отменить поездку в Москву на парад ко Дню победы.

"Спасибо, господин Президент", — написал Гусев, добавив к сообщению флаги Украины и Азербайджана.

Кремль опубликовал список из 29 мировых лидеров, согласившихся приехать на парад в Москву. Среди них также был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако за два дня до 9 мая он отменил свой визит в Россию.

"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву", – сказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

Гейдар Алиев – это третий президент Азербайджана, участник Второй мировой войны, а также отец действующего руководителя Азербайджана Ильхама Алиева.

Несмотря на указанную официальную причину отказа, азербайджанские СМИ указывают, что отношения между странами резко ухудшились в декабре 2024 года из-за крушения разбившегося в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines. Одной из причин аварии называли работу российского ПВО.

В последний раз Ильхам Алиев был на параде в Москве в 2015 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины отреагировала на парад Путина в Москве на 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили, приглашали ли экс-президента Украины Виктора Януковича на День победы в Москву.