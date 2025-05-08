Украина отреагировала на решение мирового лидера не ехать на парад к Путину

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Slava Kot
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев выразил благодарность Ильхаму Алиеву, отменившему свой визит к российскому диктатору Владимиру Путину на День победы 9 мая.
Ильхам Алиев. Фото: EPA/UPG
Юрий Гусев на платформе X отреагировал на решение президента Азербайджана Ильхама Алиева отменить поездку в Москву на парад ко Дню победы.
Кремль опубликовал список из 29 мировых лидеров, согласившихся приехать на парад в Москву. Среди них также был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако за два дня до 9 мая он отменил свой визит в Россию.
Гейдар Алиев – это третий президент Азербайджана, участник Второй мировой войны, а также отец действующего руководителя Азербайджана Ильхама Алиева.
Несмотря на указанную официальную причину отказа, азербайджанские СМИ указывают, что отношения между странами резко ухудшились в декабре 2024 года из-за крушения разбившегося в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines. Одной из причин аварии называли работу российского ПВО.
В последний раз Ильхам Алиев был на параде в Москве в 2015 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины отреагировала на парад Путина в Москве на 9 мая.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили, приглашали ли экс-президента Украины Виктора Януковича на День победы в Москву.
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