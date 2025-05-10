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Украина озвучила свое решение по странах, чьи представители были на параде в Москве

МИД выразил демарш странам, чьи представители присутствовали на параде в Москве

сегодня, 11:20
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Кравцев Сергей

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что присутствие лидеров и чиновников ряда государств на организованных путинским режимом мероприятиях в Москве 9 мая "не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев".

Украина озвучила свое решение по странах, чьи представители были на параде в Москве

Парад в Москве. Фото: из открытых источников

В МИД пригласили ряд аккредитованных в Украине руководителей дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве: дипломатам был высказан демарш.

Первый заместитель министра Сергей Кислица подчеркнул, что в условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов против гражданской инфраструктуры, военных преступлений и преступлений против человечности, Украина расценивает присутствие на параде государства-агрессора высших должностных лиц иностранных государств как недружественный шаг.

"Был отмечен весомый вклад украинского народа, вместе с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего СССР, в победу над нацизмом 80 лет назад. Украина не позволит России воровать память о прошлом, присваивать коллективную победу или преуменьшать роль украинского народа в ней", — сказано в заявлении.

Кислица напомнил, что РФ продолжает отвергать попытки восстановить мир и до сих пор не приняла предложение США о полном и безусловном прекращении огня на 30 дней, на которое Украина согласилась еще 11 марта. Он утверждает, что Россия не придерживается даже провозглашенного ею самой "парадного" прекращения огня, продолжая ежедневные атаки украинских позиций вдоль всей линии фронта.

"Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Кремлем мероприятиях не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины", – говорится в сообщении МИД.

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Источник: https://mfa.gov.ua/news/mzs-vislovilo-demarsh-derzhavam-chiyi-lideri-buli-prisutni-na-paradi-v-moskvi
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