Украина озвучила свое решение по странах, чьи представители были на параде в Москве

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Кравцев Сергей
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что присутствие лидеров и чиновников ряда государств на организованных путинским режимом мероприятиях в Москве 9 мая "не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев".
Парад в Москве. Фото: из открытых источников
В МИД пригласили ряд аккредитованных в Украине руководителей дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве: дипломатам был высказан демарш.
Первый заместитель министра Сергей Кислица подчеркнул, что в условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов против гражданской инфраструктуры, военных преступлений и преступлений против человечности, Украина расценивает присутствие на параде государства-агрессора высших должностных лиц иностранных государств как недружественный шаг.
Кислица напомнил, что РФ продолжает отвергать попытки восстановить мир и до сих пор не приняла предложение США о полном и безусловном прекращении огня на 30 дней, на которое Украина согласилась еще 11 марта. Он утверждает, что Россия не придерживается даже провозглашенного ею самой "парадного" прекращения огня, продолжая ежедневные атаки украинских позиций вдоль всей линии фронта.
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