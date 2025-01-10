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Украина ответила на территориальные претензии Богарии

Костадинов заявил, что Украина находится в "состоянии распада".

10 января 2025, 18:55
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Лиля Воробьева

Лидер пророссийской болгарской партии "Возрождение" Констадин Костадинов сделал провокационное заявление, призвав вернуть южную часть Одесщины в состав Болгарии, обосновывая это тем, что большинство населения региона составляют болгары.

Украина ответила на территориальные претензии Богарии

Констадин Костадинов (фото из открытых источников)

В своем сообщении в Facebook Костадинов поддержал идею новоизбранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады к США. По его словам, по тому же принципу Болгария должна объединиться с Северной Македонией и вернуть себе Южную Бессарабию.

"Эта территория более 450 лет находилась в составе болгарского государства, болгары являются коренным населением этого региона (еще с VI века) и по сей день остаются большинством населения. Украина владеет Южной Бессарабией только 34 года", – заявил политик.

Костадинов также выразил мнение, что Украина находится "в состоянии распада", и подчеркнул необходимость выдвинуть территориальные претензии на Бессарабию во время "будущего конгресса, где будет решаться судьба украинской государственности".

На заявление Костадинова отреагировало посольство Украины в Болгарии, призвавшее болгарское руководство публично осудить высказывание политика. В заявлении дипломатов отмечено, что такие слова подстрекают к нарушению норм международного права, извращают исторические факты и способствуют дестабилизации в регионе.

"Высказывания лидера партии "Возрождение" относительно территориальных посягательств на Украину недопустимы для политика страны-члена ЕС и подтверждают его системное продвижение нарративов Кремля", – говорится в сообщении посольства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Болгарии допустили войну с РФ из-за побережья Черного моря . Заявления российского диктатора Владимира Путина во время "прямой линии" о том, что все побережье Черного моря раньше было российским, выдает его имперские амбиции за счет нескольких стран, находящихся сейчас в Европейском Союзе. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Деньков на втором дне саммита ЕС в Брюсселе, пишет Euractiv.



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Источник: https://bulgaria.mfa.gov.ua/news/komentar-posolstva-ukrayini-v-respublici-bolgariya
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