Украина ответила на слова Лаврова по поводу переговоров

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Кравцев Сергей
Россия очень сильно обеспокоено предстоящим контрнаступлением ВСУ на юге страны, что может серьезно нарушить планы Кремля. Именно для того, чтобы не допустить деоккупации украинских территорий и звучат заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о якобы нежелании Киева вести переговоры с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Irish Times" заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
МИД Украины. Фото: из открытых источников
В МИД Украины считают, что россияне пытаются создать перед мировой общественностью картину о том, что Украина отказывается мирным путем решить военный конфликт. Все от того, что Москва понимает, что украинская армия готовится к наступлению.
Олег Николенко также заявил, что россияне хотят своими заявлениями о желании вести переговоры выиграть больше времени, чтобы успеть провести так называемые "референдумы" и аннексировать новые украинские территории.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что территории юга Украины, захваченные Россией, вскоре будут освобождены. В ночь на среду стало известно о поражении стратегически важного Антоновского моста на Херсонщине.
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Также издание "Комментарии" сообщало — генерал назвал города Украины, которые могут прикрыть NASAMS от российских "Искандеров".
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