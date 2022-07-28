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Украина ответила на слова Лаврова по поводу переговоров

В МИД объясняют словах Лаврова по поводу переговоров тем, что россияне хотят остановить контрнаступление ВСУ на юге

сегодня, 07:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия очень сильно обеспокоено предстоящим контрнаступлением ВСУ на юге страны, что может серьезно нарушить планы Кремля. Именно для того, чтобы не допустить деоккупации украинских территорий и звучат заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о якобы нежелании Киева вести переговоры с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Irish Times" заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Украина ответила на слова Лаврова по поводу переговоров

МИД Украины. Фото: из открытых источников

В МИД Украины считают, что россияне пытаются создать перед мировой общественностью картину о том, что Украина отказывается мирным путем решить военный конфликт. Все от того, что Москва понимает, что украинская армия готовится к наступлению.

Олег Николенко также заявил, что россияне хотят своими заявлениями о желании вести переговоры выиграть больше времени, чтобы успеть провести так называемые "референдумы" и аннексировать новые украинские территории.

"Мы не видим от них желания вести переговоры. Они до сих пор обстреливают украинские города. Они все еще нарушают мелкие договоренности, например сделку по зерну. Публично говорят одно, а на поле боя делают другое", – объяснил Николенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что территории юга Украины, захваченные Россией, вскоре будут освобождены. В ночь на среду стало известно о поражении стратегически важного Антоновского моста на Херсонщине.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему освобождение Херсонщины выбьет один из базовых козырей РФ – когда начнется активная фаза.

Также издание "Комментарии" сообщало — генерал назвал города Украины, которые могут прикрыть NASAMS от российских "Искандеров".




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Источник: https://www.irishtimes.com/world/europe/2022/07/27/no-body-means-no-money-ukrainian-official-accuses-russians-of-abandoning-dead-soldiers/
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