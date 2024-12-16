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Украина отреагировала на заявление президента Словакии относительно территориальных уступок

В Киеве напомнили лидеру Словакии об уроках истории, из которых нужно делать правильные выводы

сегодня, 14:08
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Кравцев Сергей

В МИД Украины резко отреагировали на заявление президента Словакии Петера Пеллегрини, который выразил мнение, что Украина "должна пойти на территориальные уступки ради мира". Как передает портал "Комментарии", позицию Киева озвучил в социальной сети Х спикер МИД Георгий Тихий.

Украина отреагировала на заявление президента Словакии относительно территориальных уступок

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"Последний раз, когда словацкие земли были отданы агрессору во имя мира, это хорошо не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам", — подчеркнул Тихий.

Таким намеком спикер МИД Украины мог иметь в виду события 1938 года, когда Словакия (тогда часть Чехословакии) была втянута в Мюнхенское соглашение. Тогда Великобритания, Франция, Германия и Италия, без участия Чехословакии, договорились передать Германии Судетскую область (населенную преимущественно немцами) в обмен на обещания мира со стороны Адольфа Гитлера. К сожалению, политика "умиротворения агрессора" тогда закончилась войной.

Отметим, президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире телеканала STVR заявил, что Украине придется признать "реалии на земле" и отказаться от части территорий ради урегулирования военного конфликта.

Глава словацкого государства заявил, что нужно быть реалистом, чтобы обсуждать вопросы установления мира в Украине.

"Уже сегодня, наверное, никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины", — подчеркнул президент Словакии.

Пеллегрини также добавил, что его мнение основано на актуальных данных о ситуации в зоне боевых действий. Как сказал словацкий лидер, он якобы получает соответствующую информацию каждый день.

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