Украина отреагировала на парад Путина в Москве на 9 мая

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление по случаю 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В нем МИД Украины отметили, что парад в Москве 9 мая будет прославлять не прошлую победу, а современную фашистскую Россию.

Парад в Москве. Фото из открытых источников

МИД Украины заявляет, что Кремль занимается манипуляцией, утверждая, что только одна Россия сыграла решающую роль и могла бы без союзников победить в войне над Гитлером.

"Подчеркивая свою исключительную роль в победе над нацизмом, Кремль отвлекает внимание от своих преступлений как в прошлой, так и в нынешней агрессивной войне против Украины", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что российский парад в Москве на 9 мая служит не столько для памяти погибших, сколько пропагандой РФ.

"Русский изверг, который будет принимать этот парад, не имеет ничего общего с победой над нацизмом. Это военный преступник, ордер на арест которого издал Международный уголовный суд. Российские солдаты, которые перед ним будут маршировать, так же не являются освободителями от нацизма. Они являются оккупантами, военными преступниками, мародерами, насильниками и убийцами", — отметили в МИД.

Как указывает МИД, основная цель парада в Москве на 9 мая сосредоточена на прославлении современной фашистской России, начавшей самую большую войну в Европе после Второй мировой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, солдаты каких стран будут маршировать на параде в Москве 9 мая.

Также "Комментарии" писали, кто из мировых лидеров подтвердил свое участие в День победы в Москве.