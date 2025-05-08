Украина отреагировала на парад Путина в Москве на 9 мая

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Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление по случаю 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В нем МИД Украины отметили, что парад в Москве 9 мая будет прославлять не прошлую победу, а современную фашистскую Россию.
Парад в Москве. Фото из открытых источников
МИД Украины заявляет, что Кремль занимается манипуляцией, утверждая, что только одна Россия сыграла решающую роль и могла бы без союзников победить в войне над Гитлером.
В ведомстве отметили, что российский парад в Москве на 9 мая служит не столько для памяти погибших, сколько пропагандой РФ.
Как указывает МИД, основная цель парада в Москве на 9 мая сосредоточена на прославлении современной фашистской России, начавшей самую большую войну в Европе после Второй мировой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, солдаты каких стран будут маршировать на параде в Москве 9 мая.
Также "Комментарии" писали, кто из мировых лидеров подтвердил свое участие в День победы в Москве.
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