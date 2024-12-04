Украина отреагировала на новые обвинения России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором категорически отвергает обвинения России в отношении якобы причастности Украины в возобновлении активных боевых действиях в Сирии.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников
МИД опубликовал комментарий-ответ об обвинениях в причастности Украины к обострению ситуации в Сирии.
Кроме того, МИД также указывает, что "именно Москва вместе с Тегераном несут основную ответственность" за ухудшение ситуации в Сирии, в частности из-за "преступлений режима Асада против собственного народа".
Напомним, что спикер МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве заявила о причастности Украины к военным действиям в Сирии. По ее словам, новая активность боев связана с "боевиками-иностранцами", где якобы "явно не обошлось без так называемого украинского следа".
Гражданская война в Сирии, продолжающаяся уже более десяти лет, продолжает набирать обороты. Конфликт, начавшийся как внутриполитический кризис, перерос в сложную геополитическую игру с участием многих внешних игроков. Поддержка режима Башара Асада Россией и Ираном значительно усложняет поиск мирного разрешения конфликта. Последняя эскалация конфликта началась 27 ноября. Сирийская оппозиция активно берет под контроль территорию, которая раньше была под руководством Асада.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как ситуация в Сирии может повлиять на войну в Украине.
Новости