Украина обсудила с ВОЗ сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19

Мировые страны буквально несколько дней назад начали вакцинацию населения. Так, с позавчера стартовала вакцинация в Америке, Канаде, еще раньше, в начале декабря, о первых успешных попытках вакцинации заявили в Великобритании. В Украине на данный момент неизвестно, когда спадет пандемия коронавирусной инфекции.

ФОТО: Из открытых источников

Так, сегодня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге. Говорили о доступе к вакцинам против COVID-19.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, власти Украины максимально заинтересованы в ближайшей вакцинации людей. В то же время Клюге заверил, что ВОЗ тесно сотрудничает со всеми партнерами в целях эффективно противостоять пандемии и укреплению украинской системы здравоохранения.

Кроме того, украинская сторона попросила обратить внимание ВОЗ на сложную эпидемическую ситуацию на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Количество инфицированных на Донбассе бьет рекорды, вакцины нет, особенно от каронавируса страдают старики и дети.

"Жители оккупированных частей Донбасса и Крыма не обеспечены надлежащим медицинским и социальным защитой, что недопустимо на фоне продолжающейся пандемии", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, "Комментарии" писали, что белорусский бюджет на 2021 предусмотрел около пятидесяти миллионов белорусских рублей на закупку российской вакцины. Часть этих денег также пойдет на разработку отечественного препарата. Власти планируют вакцинировать два миллиона граждан. Сайт "Комментарии" также рекомендует прочитать, как понять, что ребенок болел COVID-19. По словам врача Евгения Комаровского, внешне это трудно определить, ведь дети, подростки, молодые люди в большинстве случаев легче переносят коронавирус, чем более зрелые пациенты.

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