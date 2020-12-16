Украина обсудила с ВОЗ сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19

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Ольга Чародий
Мировые страны буквально несколько дней назад начали
вакцинацию населения. Так, с позавчера
стартовала вакцинация в Америке, Канаде, еще раньше, в начале декабря, о первых успешных попытках вакцинации заявили
в Великобритании. В Украине на данный
момент неизвестно, когда спадет пандемия
коронавирусной инфекции.
ФОТО: Из открытых источников
Так, сегодня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел
встречу с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге. Говорили о доступе к
вакцинам против COVID-19.
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, власти Украины максимально заинтересованы в ближайшей вакцинации людей. В то же время Клюге заверил, что ВОЗ тесно сотрудничает со всеми партнерами в целях эффективно противостоять пандемии и укреплению украинской системы здравоохранения.
Кроме того, украинская сторона попросила обратить внимание ВОЗ
на сложную эпидемическую ситуацию на оккупированных территориях Донбасса и
Крыма. Количество инфицированных на Донбассе бьет рекорды, вакцины нет, особенно от каронавируса
страдают старики и дети.
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