Украина обратилась к Западу после нового российского обстрела украинских городов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после очередного российского обстрела Харькова, Одессы и Сумской области призвал Запад заменить формулу "столько, сколько нужно" на "так быстро и столько, сколько нужно". Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД написал в Twitter (X).

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Россия действует каждый раз, когда Запад бездействует. За каждое слово, сказанное, чтобы объяснить, почему что-то нельзя сделать для Украины, Россия забирает реальную человеческую жизнь", – написал Дмитрий Кулеба.

По его словам, на каждую недоставленную платформу противовоздушной обороны Россия отвечает сотнями ракет и беспилотников, атакующих города в Украине.

Также на каждый снаряд, вывезенный из Европы вместо того, чтобы быть отправленным в Украину, Россия захватывает еще один квадратный метр европейской земли.

"Инвестируйте в производство, покупайте и запрещайте экспорт за пределы Европы уже сейчас. Цель состоит не в том, чтобы действовать "столько, сколько нужно", а "так быстро и столько, сколько нужно". Действуйте!", – написал министр.

Отметим, в ночь на субботу из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обвалилась часть многоэтажки: погибло три человека, семеро получили ранения. Под завалами еще могут быть люди.

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