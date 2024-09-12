Украина обратилась к хасидам с предостережениями: от чего призывали отказаться

Министерство иностранных дел Украины призвало хасидов отказаться от визита в Умань на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана. В МИД отметили, что из-за войны Украина не может гарантировать иностранцам безопасность



Паломники в Умане. Фото из открытых источников

Посольство Украины в Израиле опубликовало сообщения с предостережениями безопасности для паломников-хасидов относительно посещения города Умань в рамках празднования иудейского нового года Рош ха-Шана.

"Продолжающаяся полномасштабная военная агрессия россии против Украины создает реальные угрозы жизни и безопасности людей, исключая возможность обеспечения безопасности иностранных граждан на территории Украины. В связи с этим, Министерство иностранных дел Украины призывает паломников-хасидов воздержаться от нынешнего паломничества в г. Умань в рамках празднования Рош ха-Шана", — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что в случае посещения Умани, в Украине из-за войны против России действуют правила военного положения, предусматривающие определенные ограничения, в том числе комендантский час, некоторые ограничения свободы передвижения, запрет массовых мероприятий и собраний.

Также в МИД подчеркнули, что существуют другие обстоятельства, которые могут осложнить пребывание паломников в Украине:

— отсутствие достаточного количества помещений гражданской защиты для укрытия паломников в местах их массового пребывания в г. Умань;

— перегруженность наземного транспортного сообщения с Украиной и возможные значительные задержки движения железнодорожного транспорта из-за массированных обстрелов объектов транспортной инфраструктуры;

— отсутствие достаточного количества медицинского персонала и медицинских учреждений в г. Умань для обеспечения медицинского обслуживания паломников;

— возможность введения дополнительного регулирования въезда (онлайн-регистрация) и пребывания паломников-хасидов в Украине.

В прошлом году в Украину на празднование еврейского Нового года приехало около 30 тыс. хасидов. В 2022 году было 23 тыс. паломников. В 2024 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, начинают отмечать с вечера 2 октября и заканчивают вечером 4 числа.

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