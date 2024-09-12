Украина обратилась к хасидам с предостережениями: от чего призывали отказаться

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Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины призвало хасидов отказаться от визита в Умань на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана. В МИД отметили, что из-за войны Украина не может гарантировать иностранцам безопасность
Паломники в Умане. Фото из открытых источников
Посольство Украины в Израиле опубликовало сообщения с предостережениями безопасности для паломников-хасидов относительно посещения города Умань в рамках празднования иудейского нового года Рош ха-Шана.
В МИД подчеркнули, что в случае посещения Умани, в Украине из-за войны против России действуют правила военного положения, предусматривающие определенные ограничения, в том числе комендантский час, некоторые ограничения свободы передвижения, запрет массовых мероприятий и собраний.
Также в МИД подчеркнули, что существуют другие обстоятельства, которые могут осложнить пребывание паломников в Украине:
В прошлом году в Украину на празднование еврейского Нового года приехало около 30 тыс. хасидов. В 2022 году было 23 тыс. паломников. В 2024 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, начинают отмечать с вечера 2 октября и заканчивают вечером 4 числа.
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