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Украина назвала свои "красные линии" на переговорах

Украина не признает оккупированные территории российскими

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Министерство иностранных дел озвучило красные линии Украины на мирных переговорах.

Украина назвала свои "красные линии" на переговорах

МИД озвучил «красные линии». Фото из открытых источников

"Украина не признает свои территории российскими. Украина не согласится на любое ограничение своих Вооруженных сил, оборонных возможностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров. Никто не имеет права вето на выбор Украины при вступлении в альянсы и союзы", — заявил спикер МИД Георгий Тихий.

По его словам, три соответствующие позиции официальный Киев озвучивает на всех переговорах.

Как известно, план Дональда Трампа предусматривает отказ Украины от НАТО и признание США в Крыму российским.

Ранее издание The Times писало о том, что европейцы могут отказаться от плана ввода своих войск в Украину. В Британии и других странах Европы обсуждают сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций. Лидеры некоторых стран считают, что это может заставить Россию отодвинуть свои "красные линии" для достижения мирного соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская оккупационная армия за последние сутки продвинулась в районе города Торецк Донецкой области. Как сообщает военный паблик Deep State, армия России заняла населенный пункт Калиново к юго-западу от Торецка. По информации Deep State, российские захватчики также продвинулись вблизи населенных пунктов Березовка и Тарасовка, а также на этом направлении.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что власти Украины готовятся к "худшему сценарию", сообщает Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве. В частности, отмечает издание, Украина готовится к тому, что может остаться без поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки. При этом Bild цитирует слова вице-президента США Джей Ди Венса, который заявил, что "пришло время проголосовать за мирный план Дональда Трампа или США выйдут из переговоров по прекращению войны в Украине".



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Источник: https://mfa.gov.ua/
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