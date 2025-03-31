Украина может перехитрить Трампа с соглашением о недрах: о чем идет речь

Политолог Сергей Таран советует не сильно беспокоиться о "кабальном" соглашении о недрах, просто по той причине, что оно никогда не будет реализовано, даже если и будет подписано прямо сейчас и без изменений.

Зеленский и Трамп

По его словам, свою главную роль соглашение выполнит сейчас – когда даст основания Дональду Трампу заявить, что он "возвращает" деньги потраченные Джо Байденом и не помогает Украине, а занимает ей помощь.

"Для нас это соглашение актуально сейчас, потому что увеличит шансы, что военная помощь США в каком-то виде останется. И это тоже важно", – считает эксперт.

Впрочем, по его словам, до масштабного прекращения огня еще очень далеко, а до завершения войны еще дальше. А без этого, добавляет Таран, любая добыча ресурсов с участием американских граждан – просто нереалистичное дело.

"Но если чудо произойдет и наступит мир (а ведь соглашение рассчитано на условия мира!), то тогда Украина перепишет это соглашение, или выйдет из него. Конечно, не сразу, а через год второй, когда мир станет более стабильным. Только не говорите мне, что это некрасиво. Очень даже хорошо, потому что в современном мире международные соглашения выполняются только тогда, когда это выгодно сторонам", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что в международной системе нет ни суда, ни исполнительной службы, ни полиции, гарантирующих их выполнение. При этом, подчеркнул Таран, Украина это очень хорошо знает на примере Будапештского меморандума и недавнего 10-летнего соглашения о безопасности с Украиной, подписанное от имени США Байденом в прошлом 2024 году.

"Конечно, мы можем нарваться на недовольство Белого дома, но это будет не такая проблема, как сейчас лишить себя шансов на помощь США. Если же в то время влияние США на безопасность будет таким, что отмена или переписывание соглашения могу повлечь за собой войну, ну, тогда надо будет признать, что в соглашении таки есть гарантии безопасности, и они работают в защиту Украины. В этом случае следует с переписыванием соглашения не спешить, а сделать это позже", – считает политолог.

При этом он добавил, что после Трампа в США начнется трудный этап работы над ошибками, когда многое инициированное Трампом будет переписываться.

"Просто хочу, чтобы мы понимали, что когда кто-то садится играть с шулерами, он должен помнить, что шулеры всегда выигрывают не благодаря правилам, а благодаря нарушениям правил. И если вы хотите выиграть, нужно действовать соответственно", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие кабальные условия содержатся в соглашении о недрах, которое Штаты предложили подписать Украине.



