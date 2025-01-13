Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН: какая причина

По инициативе Украины 13 января состоится заседание Совета Безопасности ООН по преступлениям России против украинских военнопленных и мирного населения. По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина хочет использовать любые международные форумы, чтобы привлечь внимание к российской агрессии.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на платформе Х анонсировал созыв заседания Совета безопасности ООН.

"По инициативе Украины Совет Безопасности ООН сегодня проведет заседание по формуле Арриа по преступлениям России против украинских военнопленных и мирного населения. Мы будем использовать все международные форумы, чтобы привлечь внимание к нашим людям в российском плену, защитить их права и требовать их освобождения", — указал Сибига.

Что такое заседание по формуле "Арриа"

Заседания Совета Безопасности ООН по формуле "Арриа" проводятся по инициативе членов Совета с целью создания возможности получить информацию по важным вопросам от широкого круга участников. Этот формат предоставляет платформу для выражения представителям, обычно не имеющим доступа к формальным заседаниям Совета Безопасности.

Основными особенностями такого заседания является то, что общение происходит с правительственными и международными организациями, а также с представителями гражданского общества по вопросам, касающимся повестки дня Совета. Кроме того, участники получают возможность непосредственно обсуждать важные вопросы, что обеспечивает большее взаимопонимание и прозрачность. Считается, что такой подход позволяет более эффективно вовлекать разные стороны в диалог и формировать обоснованные решения.

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