Украина инициирует процесс исключения России из ООН

Заявление МИД Украины по поводу нелегитимности пребывания Российской Федерации в Совете Безопасности и Организации Объединенных Наций в целом опубликовано на сайте Министерства иностранных дел, пишут "Комментарии".



РФ занимает место СССР в Совбезе ООН незаконно

"Сомнительно и право Российской Федерации входить в состав ООН в целом, поскольку она не соответствует основному критерию членства в Организации. Пункт 1 статьи 4 четко отмечает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств", — говорится в документе.

В МИДе отметили, что распад Советского Союза оставил нерешенным вопросы международных прав и обязанностей. Неурегулированным остается и вопрос статуса государства-члена ООН и постоянного члена Совбеза, которым пользуется Россия.

В Кремле ошибочно считают вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991, а в публичной плоскости — с 31 декабря 1991 в Совете Безопасности ООН появилась табличка с названием "Российская Федерация". На самом деле, согласно Уставу ООН, для этого не было и до сих пор нет легитимных оснований.

Украинские дипломаты обратили внимание, что правомерная процедура обретения государством "Российская Федерация" членства в ООН должна соответствовать Уставу ООН. В частности, обращение РФ должен рассмотреть Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН. Согласно Уставу, членство миролюбивых государств в ООН приобретается именно по рекомендации Совета Безопасности ООН и по решению Генеральной Ассамблеи.

"Российская Федерация никогда не проходила правомерную процедуру обретения членства и занимает место СССР в Совете Безопасности ООН незаконно. С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: Россия — узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН… По сути, это был беспрецедентный случай в истории ООН, когда страна навязала свое членство в Организации односторонним решением", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Сомнительно и право России входить в состав ООН в целом, поскольку она не отвечает основному критерию членства Организации. Пункт 1 статьи 4 четко подчеркивает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств.

В МИД напомнили, что география преступлений России против международного мира и безопасности выходит далеко за пределы Украины. В частности, это агрессия в Ичкерии, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровье, Нагорном Карабахе, Сирии, странах Африки, попытка государственного переворота в Черногории. Кроме того, Кремль прибегает к манипуляциям на тему якобы дискриминации русскоязычных граждан в странах Балтийско-Черноморского региона.

"В корне всех этих преступлений — не только политика Российской Федерации по разжиганию конфликтов, но и системная блокировка ею решений, необходимых для их разрешения. С 1991 года Российская Федерация 31 раз применила вето в Совете Безопасности ООН, что почти вдвое больше, чем вдвое больше, чем любой другой постоянный член Совбеза", — подчеркнули в МИД.

"Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить его из ООН в целом. Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления, и в этом В контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации", — добавляют в МИД.

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