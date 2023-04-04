Украина идет в НАТО: Кулеба рассказал, какой вопрос Киев подымет перед союзниками

На заседании Комиссии Украина-НАТО во вторник в Брюсселе Киев поднимет вопрос пути к будущему членству в Альянсе. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед началом заседания комиссии Украина-НАТО, которое состоится в рамках двухдневной встречи глав МИД государств Альянса, пишет "Интерфакс-Украина".

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр подчеркнул, что именно сегодня Альянс отмечает 74-ю годовщину Вашингтонского договора, и в этот день членом НАТО станет Финляндия, Кулеба сказал, что Украина стремится достичь такой же цели.

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"Мы искренне поздравляем нашего финского друга со вступлением. Украина имеет целью достичь такой же цели — стать полноправным членом НАТО. Это будет одной из тем нашего разговора здесь, в Брюсселе — как мы можем продвигаться вперед", — заявил украинский дипломат.

Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что "НАТО и Украина нужны друг другу".

"Это очень просто. В то время как мы ценим практическую поддержку, которую мы получаем от Альянса, нет лучшего стратегического решения, чтобы гарантировать стратегическую безопасность в евроатлантическом регионе, чем членство Украины в Альянсе", — добавил Кулеба.

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