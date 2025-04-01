Украина и США согласовывают новую сделку по редкоземам: Сибига сделал заявление

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Кравцев Сергей
Украина получила от США новый текст соглашения по редкоземельным металлам. Киев занялся проработкой документа. Такое заявление во время совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кястусисом Будрисом сделал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат отметил, что Украина имеет свое законодательство по обработке такого типа документов. Соответственно, были осуществлены необходимые процедуры для начала прохождения внутригосударственных необходимых процедур.
По словам Андрея Сибиги, Киев действительно начал консультации, обсуждая новый текст документа, который бы отвечал обоюдно национальным интересам как США, так и Украины.
Министр отметил, текст соглашения, который будет предусматривать дальнейшее усиленное присутствие мощного американского бизнеса также будет вкладом в инфраструктуру безопасности Украины.
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