Украина и США согласовывают новую сделку по редкоземам: Сибига сделал заявление

Украина получила от США новый текст соглашения по редкоземельным металлам. Киев занялся проработкой документа. Такое заявление во время совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кястусисом Будрисом сделал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны. Как известно, украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение. Сейчас мы получили предложение на развитие и соответственно новый текст соглашения", — рассказал Сибига.

Топ-дипломат отметил, что Украина имеет свое законодательство по обработке такого типа документов. Соответственно, были осуществлены необходимые процедуры для начала прохождения внутригосударственных необходимых процедур.

По словам Андрея Сибиги, Киев действительно начал консультации, обсуждая новый текст документа, который бы отвечал обоюдно национальным интересам как США, так и Украины.

Министр отметил, текст соглашения, который будет предусматривать дальнейшее усиленное присутствие мощного американского бизнеса также будет вкладом в инфраструктуру безопасности Украины.

"Это всегда важно, усиление присутствия американского бизнеса на территории Украины. Поэтому этот процесс будет продолжаться, и мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", — подчеркнул Андрей Сибига.

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