Украина и США обсудили перспективы мира: важные детали

Чиновники Украины и США 9 мая провели телефонный разговор, посвященный мирному урегулированию российско-украинской войны, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Украина и США обсудили мир. Фото из открытых источников

Украинскую сторону на переговорах представляли глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров, а американская – госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Отмечается, что это был первый звонок Марко Рубио после назначения исполняющим обязанности советника по национальной безопасности президента США.

В Офисе президента добавили, что главной темой разговора был вопрос о прекращении огня и перспектив мирного урегулирования.

"Стороны также положительно оценили ратификацию Верховной Радой Украины соглашения об экономическом партнерстве между двумя государствами и согласились, что этот исторический документ открывает новые возможности для украинско-американского сотрудничества", – говорится в сообщении Офиса президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Польша желает США успеха в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия. "Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.