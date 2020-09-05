Украина и Румыния подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Украина и Румыния сегодня, 5 сентября, на правительственном уровне подписали соглашение военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины в Румынии.



Соглашение подписали министр обороны Украины Андрей Таран и Министр национальной обороны Румынии Николае Чуке в рамках визита в Бухарест украинского министра.

В посольстве обратили внимание на то, что это соглашение упростит процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере, а также позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленную на укрепление безопасности в регионе Черного моря.

Ранее "Комментарии" писали, что один из министров Румынии продемонстрировал свои неодетые части тела. Курьезная ситуация случилась с министром молодежи и спорта Ионуцем Строе. Во время видеотрансляции он оказался без штанов. Отвечая на вопрос о совместном проведении Евро-2028, в котором могут участвовать Румыния, Сербия, Болгария и Греция, ноутбук политика сдвинулся и показал, что во время интервью чиновник находился без нижней части одежды. Однако, глава спортивного департамента Румынии не смутился, поправил камеру и продолжил свой комментарий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!