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Украина и Румыния подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Соглашение подписали во время визита украинского министра обороны в Бухарест

сегодня, 12:31
Автор:

Татьяна Веремеева

Украина и Румыния сегодня, 5 сентября, на правительственном уровне подписали соглашение  военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины в Румынии.

Соглашение подписали министр обороны Украины Андрей Таран и Министр национальной обороны Румынии Николае Чуке в рамках визита в Бухарест украинского министра.

Украина и Румыния подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

В посольстве обратили внимание на то, что это соглашение упростит процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере, а также позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленную на укрепление безопасности в регионе Черного моря.

Ранее "Комментарии" писали, что один из министров Румынии продемонстрировал свои неодетые части тела. Курьезная ситуация случилась с министром молодежи и спорта Ионуцем Строе. Во время видеотрансляции он оказался без штанов. Отвечая на вопрос о совместном проведении Евро-2028, в котором могут участвовать Румыния, Сербия, Болгария и Греция, ноутбук политика сдвинулся и показал, что во время интервью чиновник находился без нижней части одежды. Однако, глава спортивного департамента Румынии не смутился, поправил камеру и продолжил свой комментарий.


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