Украина и Румыния подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

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Татьяна Веремеева
Украина и Румыния сегодня, 5 сентября, на
правительственном уровне подписали соглашение
военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщается на Facebook-странице
посольства Украины в Румынии.
Соглашение подписали министр обороны Украины Андрей Таран
и Министр национальной обороны Румынии Николае Чуке в рамках визита в Бухарест
украинского министра.
В посольстве обратили внимание на то, что это соглашение упростит
процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере, а
также позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленную
на укрепление безопасности в регионе Черного моря.
Ранее "Комментарии" писали, что один
из министров Румынии продемонстрировал свои неодетые части тела. Курьезная
ситуация случилась с министром молодежи и спорта Ионуцем Строе. Во время
видеотрансляции он оказался без штанов. Отвечая на вопрос о совместном проведении
Евро-2028, в котором могут участвовать Румыния, Сербия, Болгария и Греция,
ноутбук политика сдвинулся и показал, что во время интервью чиновник находился
без нижней части одежды. Однако, глава спортивного департамента Румынии не
смутился, поправил камеру и продолжил свой комментарий.
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