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Марьян Ощановский
Украина готовит детали, как может функционировать контингент безопасности партнеров, сообщил президент Владимир Зеленский.
Миротворцев отправят в Украину. Фото из открытых источников
Глава государства подчеркнул, что украинская сторона сделает все возможное, чтобы политические решения о контингенте "максимально быстро выполнялись именно тогда, когда для этого будет время".
Как известно, в конце января Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения безопасности Украины после остановки боевых действий понадобится не менее 200 тысяч миротворцев. Позже президент уточнил, что среди миротворческих сил в Украине должны быть США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские строительные компании столкнулись с падением спроса, резко сократили объемы строительства и могут быть вынуждены перейти к сокращениям и даже закрытию бизнеса, заявил диктатор РФ Владимир Путин. "Запуск новых проектов сократился на 23% по отношению к предыдущему году. У застройщиков растут долги, что чревато устойчивостью бизнеса, вплоть до выхода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно отразиться на всей экономике", — сказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия активизировала наступательные действия в Сумской области, чтобы получить более выгодные позиции на переговорах, считает заместитель Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин. "Эта ситуация очевидно влияет на настроения украинцев и на переговорные позиции. Сегодня все пытаются добиться более выгодных позиций в переговорах. Иметь контроль даже над маленькой частью Сумской области будет большим преимуществом на стороне врага", — добавил он.
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