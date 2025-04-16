Украина готовит детали, как может функционировать контингент безопасности партнеров, сообщил президент Владимир Зеленский.

Миротворцев отправят в Украину. Фото из открытых источников

"Только что был доклад министра обороны Рустема Умерова о коммуникации и совместной работе с нашими партнерами в Европе: будут новые пакеты поддержки, также мы готовим новую архитектуру безопасности — все конкретные детали того, как может функционировать контингент безопасности партнеров в Украине", — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона сделает все возможное, чтобы политические решения о контингенте "максимально быстро выполнялись именно тогда, когда для этого будет время".

Как известно, в конце января Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения безопасности Украины после остановки боевых действий понадобится не менее 200 тысяч миротворцев. Позже президент уточнил, что среди миротворческих сил в Украине должны быть США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские строительные компании столкнулись с падением спроса, резко сократили объемы строительства и могут быть вынуждены перейти к сокращениям и даже закрытию бизнеса, заявил диктатор РФ Владимир Путин. "Запуск новых проектов сократился на 23% по отношению к предыдущему году. У застройщиков растут долги, что чревато устойчивостью бизнеса, вплоть до выхода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно отразиться на всей экономике", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия активизировала наступательные действия в Сумской области, чтобы получить более выгодные позиции на переговорах, считает заместитель Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин. "Эта ситуация очевидно влияет на настроения украинцев и на переговорные позиции. Сегодня все пытаются добиться более выгодных позиций в переговорах. Иметь контроль даже над маленькой частью Сумской области будет большим преимуществом на стороне врага", — добавил он.