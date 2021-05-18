Украина и Молдова углубляют сотрудничество - подробнее об отношениях стран

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Кириєнко Анна
Украина и Молдова углубляют сотрудничество. Данную информацию подтверждает пресс-служба МИД Украины.
Украина и Молдова развивают деловые отношения - подробнее. Фото: rubaltic.ru
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чоко договорились о ряде мер, которые усилят отношения и объединят две страны.
Прежде всего министры договорились провести в ближайшее время двусторонние экспертные консультации по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць и прилегающей к нему инфраструктуры.
Еще представители стран рассмотрят соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, это поможет украинцам и жителям Молдовы беспроблемно пересекать границу этих стран.
Также страны планируют активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности изучить возможность отмены роуминговой оплаты за звонки между страной и Молдовой.
Не обошли еще одну важную тему — подготовку к саммиту "Крымской платформы", которая состоится 23 августа этого года в Киеве.
Кроме этого, сегодня произошло еще одно важное событие — создание в Киеве Ассоциированного трио. Это новый трехсторонний формат Украины, Грузии и Молдовы, который призван способствовать евроинтеграции трех государств.
Напомним, что Украина планирует создать мост через Днестр на границе с Молдовой. Уже объявлен тендер на технико-экономическое обоснование для строительства моста и подходов к нему. Каким будет сооружение и через какие города будет проходить, узнавайте в нашем материале.
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