logo
Русский Українська

BTC/USD

45405.08

ETH/USD

3528.75

LTC/USD

306.35

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Украина и Молдова углубляют сотрудничество - подробнее об отношениях стран
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина и Молдова углубляют сотрудничество - подробнее об отношениях стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чоко обсудили ряд важных вопросов сотрудничества государств

сегодня, 07:46
Автор:

Кириєнко Анна

Украина и Молдова углубляют сотрудничество. Данную информацию подтверждает пресс-служба МИД Украины.

Украина и Молдова углубляют сотрудничество - подробнее об отношениях стран

Украина и Молдова развивают деловые отношения - подробнее. Фото: rubaltic.ru

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чоко договорились о ряде мер, которые усилят отношения и объединят две страны.

Прежде всего министры договорились провести в ближайшее время двусторонние экспертные консультации по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць и прилегающей к нему инфраструктуры.

Еще представители стран рассмотрят соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, это поможет украинцам и жителям Молдовы беспроблемно пересекать границу этих стран.

Также страны планируют активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности изучить возможность отмены роуминговой оплаты за звонки между страной и Молдовой.

Не обошли еще одну важную тему — подготовку к саммиту "Крымской платформы", которая состоится 23 августа этого года в Киеве.

Кроме этого, сегодня   произошло еще одно важное событие — создание в Киеве Ассоциированного трио. Это новый трехсторонний формат Украины, Грузии и Молдовы, который призван способствовать евроинтеграции трех государств.

Напомним, что Украина планирует создать мост через Днестр на границе с Молдовой. Уже объявлен тендер на технико-экономическое обоснование для строительства моста и подходов к нему. Каким будет сооружение и через какие города будет проходить, узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что в Молдове суд изменил статус русского языка.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-i-aureliu-chokoj-obgovorili-rozvitok-ukrayinsko-moldovskih-vidnosin
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ