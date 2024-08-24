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Украина и Индия договариваются о военном сотрудничестве: что известно

Украина и Индия договариваются о сотрудничестве в военной сфере

сегодня, 00:16
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Марьян Ощановский

Украина и Индия рассматривают возможность военно-технического сотрудничества, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина и Индия договариваются о военном сотрудничестве: что известно

Зеленский и Моди встретились в Киеве. Фото из открытых источников

Глава государства отметил, что это первый визит лидера Индии за время независимости Украины.

"Мы долго говорили с Моди и о войне РФ против Украины, и о необходимости обеспечить справедливый мир. Также говорили о двусторонней повестке дня с Индией. Четыре межправительственных документа подписаны. Есть также договоренности относительно других направлений сотрудничества, в частности военно-технического", — рассказал Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил главу Индии за оказанную Украине гуманитарную помощь.

"Индия остается сторонницей международного права и поддерживает наш суверенитет и территориальную целостность. Индия также принимает участие в работе по Формуле мира. Все это добавляет нам оптимизма. Важно, чтобы больше глобальных субъектов четко выражали свою позицию относительно фундаментальных норм международного права и посещали Украину", – подчеркнул украинский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная причина успехов РФ на Покровском направлении — истощение и нехватка бойцов в ВСУ. Об этом изданию The Economist рассказали украинские военные. По их словам, есть и другие причины успехов россиян — преимущество РФ в снарядах, российская тактика небольших пехотных атак, КАБы, применяемые Россией новые типы радиоэлектронной борьбы и "идиотские" приказы командования. Полковник Павел Федосенко рассказал, что первоочередная причина – это все же нехватка людей, которые "не сделаны из стали".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ замедлили наступательные действия в Курской области, в этом направлении наступила стратегическая стабильность, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении пришло время стратегической стабильности. На уровне бригад идут бои за отдельные населенные пункты, но украинцы все же сохраняют силы и не повторяют практики интересных, но бессмысленных штурмов в стиле большого контрнаступления", — подчеркнул Николай Мельник.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11429
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