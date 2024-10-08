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Украина и ЕС обсудили экономические критерии и финансовый контроль в Брюсселе

В Брюсселе прошли важные двусторонние встречи между Украиной и Европейской комиссией, на которых обсуждались экономические критерии и финансовый контроль.

сегодня, 20:29
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Амбарцумян Анна

Эти переговоры являются частью подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз. Представители обеих сторон обменялись мнениями относительно достижений Украины в сфере экономического развития и контроля за государственными финансами, что имеет ключевое значение для дальнейшей интеграции. Об этом сообщает Правительственный портал.

Украина и ЕС обсудили экономические критерии и финансовый контроль в Брюсселе

Двусторонние встречи Украина-ЕС. Фото из открытых источников

8 октября 2024 года в Брюсселе состоялись встречи украинской делегации с представителями Европейской комиссии по соответствию украинского законодательства экономическим критериям ЕС и вопросам финансового контроля. Эти переговоры стали важным этапом переговорного процесса, связанного с вступлением Украины в ЕС.

Мероприятие проходило в гибридном формате, где часть делегаций работала онлайн, а другие – непосредственно в Брюсселе. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обратила внимание на достижение Украины в приведении национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами, подчеркнув важность экономической интеграции.

В ходе встречи обсуждались вопросы макроэкономической стабильности, структурных реформ и функционирования рыночной экономики. Заместитель министра финансов Украины Денис Улютин рассказал о мерах, направленных на усовершенствование государственного финансового контроля, а также планы по дальнейшему приближению к стандартам ЕС.

Напомним, одним из ключевых вопросов в повестке дня совместных переговоров между правительствами Украины и Словакии стало обсуждение вопросов обороны и безопасности. Об этом во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо сообщил украинский Премьер-министр Денис Шмыгаль.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/u-briusseli-vidbulys-dvostoronni-zustrichi-ukraina-ies-shchodo-ekonomichnykh-kryteriiv-ta-finansovoho-kontroliu
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