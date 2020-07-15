Украина готовит ключевой документ на саммит с Евросоюзом

Украина и Евросоюз совместно готовят изменения в Соглашение об ассоциации к ближайшему саммиту, который состоится в октябре. Об этом сообщает правительственный портал, ссылаясь на заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

По ее словам, важно, чтобы при подготовке концепции обновления Соглашения об ассоциации были учтены потребности украинского бизнеса. Именно они станут основой позиции Украины.

"До конца июля этого года начнутся систематические консультации с украинскими предпринимателями, которые станут основой переговорной позиции Украины относительно Соглашения и частью амбициозных планов Украины на саммит в октябре этого года ", - добавила Стефанишина.

Кроме того, чиновница добавила, что к этому саммиту готовится еще ряд взаимовыгодных инициатив.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны ЕС готовы открыть границы для Украины после масштабного карантина.

Среди критериев попадания в список одобрения Европейского союза будет количество заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения, а также динамика распространения пандемии Covid-19 и реакция страны на борьбу с болезнью. Среди прочего системы тестирования и мониторинга, отчетность, лечение и отслеживание контактов заболевших.



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