kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.07.2020

BTC/USD

9247.91

ETH/USD

239.98

LTC/USD

43.53

НБУ 15.07.2020

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Украина готовит ключевой документ на саммит с Евросоюзом
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина готовит ключевой документ на саммит с Евросоюзом

Украинская сторона вместе с Евросоюзом разрабатывают изменения для заключения соглашения об Ассоциации

сегодня, 13:59
Автор:

Екатерина Белоброва
Украина готовит ключевой документ на саммит с Евросоюзом

Украина и Евросоюз совместно готовят изменения в Соглашение об ассоциации к ближайшему саммиту, который состоится в октябре. Об этом сообщает правительственный портал, ссылаясь на заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

По ее словам, важно, чтобы при подготовке концепции обновления Соглашения об ассоциации были учтены потребности украинского бизнеса. Именно они станут основой позиции Украины.

"До конца июля этого года начнутся систематические консультации с украинскими предпринимателями, которые станут основой переговорной позиции Украины относительно Соглашения и частью амбициозных планов Украины на саммит в октябре этого года ", - добавила Стефанишина.

Кроме того, чиновница добавила, что к этому саммиту  готовится еще ряд взаимовыгодных инициатив.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны ЕС готовы открыть границы для Украины после масштабного карантина.

Среди критериев попадания в список одобрения Европейского союза будет количество заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения, а также динамика распространения пандемии Covid-19 и реакция страны на борьбу с болезнью. Среди прочего системы тестирования и мониторинга, отчетность, лечение и отслеживание контактов заболевших.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!