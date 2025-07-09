Украина допустила серьезную ошибку в отношениях с США: 5-6 менеджеров не справятся

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Кречмаровская Наталия
Отношения Украины и США налажены, однако с начала президентской каденции Дональда Трампа были "тусклые" периоды. В целом, эксперты и народные депутаты отмечают, что Украина недостаточно работает для улучшения отношений.
Украина-США. Фото из открытых источников
Директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире "КИЕВ24" указал на серьезную ошибку Украины. По его словам, проводить работу по смене посла нужно было раньше.
Эксперт отметил, что сейчас мы живем в мире, где проходит не только классическая дипломатия времен Венского Конгресса, но и неформальная дипломатия, народная дипломатия, ветеранская дипломатия, дипломатия религиозных организаций.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак возлагает большие надежды на сотрудничество с США в вопросе вооружения. По его словам, Украина и США могут развивать оружие на искусственном интеллекте вместе. Это касается нового оружия — наземного, воздушного и водного. Ермак очертил перспективы сотрудничества Украины и США.