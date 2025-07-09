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Украина допустила серьезную ошибку в отношениях с США: 5-6 менеджеров не справятся

Что нужно изменить Украине в отношениях с США

9 июля 2025, 21:23
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Кречмаровская Наталия

Отношения Украины и США налажены, однако с начала президентской каденции Дональда Трампа были "тусклые" периоды. В целом, эксперты и народные депутаты отмечают, что Украина недостаточно работает для улучшения отношений.

Украина допустила серьезную ошибку в отношениях с США: 5-6 менеджеров не справятся

Украина-США. Фото из открытых источников

Директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире "КИЕВ24" указал на серьезную ошибку Украины. По его словам, проводить работу по смене посла нужно было раньше.

"Мы потеряли много времени, чтобы искать влияние на Дональда Трампа. Мы потеряли много времени для того, чтобы формировать более эффективную дипломатию. Но когда у нас за океан ездит преимущественно трио, Ермак, Свириденко и Умеров, то не стоит рассчитывать, что они "закроют" все дипломатические направления", — отметил он.

Эксперт отметил, что сейчас мы живем в мире, где проходит не только классическая дипломатия времен Венского Конгресса, но и неформальная дипломатия, народная дипломатия, ветеранская дипломатия, дипломатия религиозных организаций.

"Это все на сегодняшний момент существует и с этим надо работать. И не могут 5-6 или 7-8 менеджеров, которым делегированы права Банковой — Офисом Президента, закрыть направления с такой мощной большой интересной страной, как Соединенные Штаты", — подчеркнул Магда.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак возлагает большие надежды на сотрудничество с США в вопросе вооружения. По его словам, Украина и США могут развивать оружие на искусственном интеллекте вместе. Это касается нового оружия — наземного, воздушного и водного. Ермак очертил перспективы сотрудничества Украины и США.




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Источник: https://t.me/kyivtv/98835
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