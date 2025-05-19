Украина договаривается о следующей встрече с РФ: важные подробности

Украина обсуждает с партнерами возможность встречи с Россией в присутствии представителей США и европейских государств, рассказал президент Владимир Зеленский по итогам разговора с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.

Украина и РФ могут провести встречу. Фото из открытых источников

По словам Владимира Зеленского, Украина и партнеры рассматривают возможность встречи команд из США, Украины, России, ЕС и Великобритании.

По его словам, такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.

"Мы рассматриваем сейчас эти три площадки, поскольку все три страны — они все хорошие", — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства уточнил, что выбор формата и места встречи зависит от того, кто сможет ее организовать с соответствующим результатом по окончании встречи.

"И я думаю, что у нас в ближайшее время будет ответ", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры о завершении войны находятся на пути к разделу Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк. Аналитик считает, что Украине приходится выбирать "меньше из двух зол". По словам аналитика, в Киеве опасаются, что Трамп и Путин могут попытаться заключить невыгодное для Украины соглашение.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ начала опережать ВСУ в сфере военных дронов и применяет более системные решения по их производству, заявили военнослужащий Егор Фирсов и волонтер Мария Берлинская. Как отмечает Егор Фирсов, полтора года назад Украина была лидером по использованию дронов на поле боя. По словам депутата, сейчас Россия начала применять беспилотные летательные аппараты комплексно, объединяя разведку, РЭБ и разные типы дронов — дневные, ночные и оптоволоконные.