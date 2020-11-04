"Украина для Путина - лишь ступенька на пути к реализации глобальных целей", - Кравчук

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Кириєнко Анна
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию Atlantic Council рассказал, для чего Путину Украина. Как отметил политик, президент России планирует сделать свою страну такой мощной, чтобы контролировать и задавать ритм мировому порядку. Для Путина на первом месте — политические амбиции, а потом все остальное.
Фото: ZIK.ua
По словам первого президента, Украина — это не окончательная цель, а только ступенька к глобальным планам Кремля. Кравчук делает предположение, что Москва хочет восстановить свои границы в пределах Российской империи. Именно поэтому Украина такая ценная для российских планов.
В этом и заключается самая большая опасность, ведь Украина — только начало путинских планов. Украина — место, с которого Россия начнет наступать.
Кравчук добавил, что со времен Холодной войны ничего не изменилось. Россия так же борется за мировое господство с США и так же хочет их победить.
Политик подытожил, нужно серьезно относится к решениям и поступкам Кремля, ведь это касается не только Украины, но и всей мировой общественности.
Также напоминаем, что украинский генерал объяснил, почему Россия не идет в полномасштабное наступление.
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