logo

BTC/USD

24884.04

ETH/USD

1712.51

LTC/USD

98.09

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ. Какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ. Какая причина

Из-за присутствия российской делегации Украина отказывается участвовать в официальной программе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

сегодня, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

К годовщине нападения России на Украину состоится заседание ОБСЕ. Однако представители Украины не будут присутствовать, такое решение было принято из-за большой делегации российских чиновников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Суспільне".

Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ. Какая причина

Украина будет бойкотировать ОБСЕ. Фото из открытых источников

Из-за участия российской делегации Украина будет бойкотировать сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая запланирована на 23-24 февраля в Вене.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы не будем участвовать в мероприятиях Парламентской Ассамблеи, никаких", – говорит народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кравчук считает неправильным решением, что Австрия выдала для россиян 61 визу, где среди парламентариев также присутствуют военные преступники и пропагандисты, в частности, Толстой, Слуцкий и другие. Народный депутат сообщила, что в официальных заседаниях украинская делегация участия не будет принимать, однако организует протест у дома заседания ОБСЕ.

Также украинская делегация встретится с членами ОБСЕ для обсуждения реформирования организации. Главная проблема, с которой сталкивается Парламентская Ассамблея ОБСЕ, это то, что одна страна может заблокировать любое решение наложив вето, говорит Евгения Кравчук, чем и пользуется Российская Федерация.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Эстонии критикует Запад за недостаточную поддержку Украины.

Также "Комментарии" писали, что США планируют передать Украине иранское конфискованное оружие. Ранее совместными силами Франции и Соединенных Штатов была найдена крупная партия незаконной перевозки оружия из Ирана, которая должна была попасть к повстанцам из Йемена.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/390326-ukraina-ne-bratime-ucast-v-roboti-parlamentskij-asamblei-obse-kravcuk/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!