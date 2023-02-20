Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ. Какая причина

К годовщине нападения России на Украину состоится заседание ОБСЕ. Однако представители Украины не будут присутствовать, такое решение было принято из-за большой делегации российских чиновников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Суспільне".

Украина будет бойкотировать ОБСЕ. Фото из открытых источников

Из-за участия российской делегации Украина будет бойкотировать сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая запланирована на 23-24 февраля в Вене.

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"Мы не будем участвовать в мероприятиях Парламентской Ассамблеи, никаких", – говорит народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кравчук считает неправильным решением, что Австрия выдала для россиян 61 визу, где среди парламентариев также присутствуют военные преступники и пропагандисты, в частности, Толстой, Слуцкий и другие. Народный депутат сообщила, что в официальных заседаниях украинская делегация участия не будет принимать, однако организует протест у дома заседания ОБСЕ.

Также украинская делегация встретится с членами ОБСЕ для обсуждения реформирования организации. Главная проблема, с которой сталкивается Парламентская Ассамблея ОБСЕ, это то, что одна страна может заблокировать любое решение наложив вето, говорит Евгения Кравчук, чем и пользуется Российская Федерация.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Эстонии критикует Запад за недостаточную поддержку Украины.

Также "Комментарии" писали, что США планируют передать Украине иранское конфискованное оружие. Ранее совместными силами Франции и Соединенных Штатов была найдена крупная партия незаконной перевозки оружия из Ирана, которая должна была попасть к повстанцам из Йемена.