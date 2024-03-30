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Удары по российским НПЗ: при каких условиях Украина может прекратить атаки

США требуют от Украины прекратить атаки на российские НПЗ

сегодня, 00:32
Автор:
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Марьян Ощановский
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В обмен за отказ от ударов по нефтеперерабатывающим заводам России Украина может потребовать от США принять решение о продлении помощи, заявил военный эксперт Иван Ступак.

Удары по российским НПЗ: при каких условиях Украина может прекратить атаки

ВСУ наносят удары по вражеским НПЗ. Фото из открытых источников

"В ответ на требование Штатов Украина должна выдвинуть свое предложение: прекращение атак на российские НПЗ в обмен на продление американской помощи. Иначе со временем Запад станет требовать не обстреливать российские сталеварные и другие промышленные объекты", — сказал Иван Ступак.

Эксперт отметил, что ВСУ уничтожают на российской территории мощности по переработке, а не производству нефти, которая впоследствии попадает на мировой рынок.

"Украина разрушает объекты, где производятся дизельное топливо, мазут, бензин. Нефтяные месторождения остаются невредимыми. Таким образом, страдает внутренний российский рынок, а не международный нефтяной рынок. Поэтому остаются вопросы о справедливости требований США", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7e8spNZAgbE
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