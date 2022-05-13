У Зеленского заявили, когда можно будет поднять вопрос внешнего долга Украины

Советник президента Украины по экономическим и финансовым вопросам считает Олег Устенко, что реструктуризацию внешнего государственного долга Украины в настоящее время проводить нецелесообразно.

Олег Устенко. Фото: Facebook

По словам Устенко, к этому вопросу или вопросу его частичного списания можно вернуться поле установления мира.

"Надо будет подниматься к этому вопросу, когда будет мир установлен на нашей земле. Речь идет о месяцах (после завершения войны), когда надо будет вернуться к этому вопросу", – заявил Устенко.

При этом, чиновник, поддержал позицию министра финансов Сергея Марченко, который ранее заявил, что сейчас есть целый ряд причин, по которым вопрос реструктуризации внешнего долга неактуален.

По словам советника президента, в частности, все выплаты по нему в этом году составляют около $3 млрд, что покрывается внешней помощью.

"Это некритические суммы на сейчас для нас, так как они финансируются нашими союзниками. И не критические суммы даже потом", – сказал Устенко.

Устенко напомнил, что суммарно государственный долг Украины составляет около $100 миллиардов долларов США, а внешний – почти половина.

При этом, в отношении обслуживания и погашения внутреннего долга проблемы вообще отсутствуют.

"Если речь идет о поствоенном периоде, то говорим о значительно большем ресурсе: 600 – 650 миллиардов", – рассказал Устенко. Ранее сообщалось, что по состоянию на на конец января 2021 года государственный долг Украины составил 2 558,22 миллиарда гривен.

Так, по состоянию на 31 января внешний долг составил 1 506,52 млрд грн (58,89% от общей суммы долга) или 53,44 млрд долларов, внутренний долг – 1 051,70 млрд грн (41,11%) или 37,30 млрд долларов.







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