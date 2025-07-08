У Зеленского заговорили "на языке Трампа": что обещают США

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Кречмаровская Наталия
Вопрос вооружения для Украины возник очень остро. Нехватка или нежелание стран продавать Украине необходимое оружие приводит к единому и логическому выводу – нужно производить собственное вооружение.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак возлагает большие надежды на сотрудничество с США по вооружению. По его словам, Украина и США могут развивать оружие на искусственном интеллекте вместе. Это касается нового оружия — наземного, воздушного и водного.
Однако, по его словам, показывает определенные успехи и украинское оружие — "прорезает, как масло, российскую ПВО и попадает в цели". Ермак уверен, что вместе страны могут сделать еще больше. Он напомнил, что россияне создают, им помогают это делать, они хотят массовостью переиграть систему безопасности западного мира.
Ермак подтвердил, что сегодня наиболее технологично оружие США. Но, по его словам, прорыв может быть еще сильнее, и вместе страны способны оставить всех оппонентов за бортом технологической гонки.
Напомним: портал "Комментарии" писал, на что впервые по возвращении в Белый дом решился Трамп.