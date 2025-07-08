У Зеленского заговорили "на языке Трампа": что обещают США

Вопрос вооружения для Украины возник очень остро. Нехватка или нежелание стран продавать Украине необходимое оружие приводит к единому и логическому выводу – нужно производить собственное вооружение.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак возлагает большие надежды на сотрудничество с США по вооружению. По его словам, Украина и США могут развивать оружие на искусственном интеллекте вместе. Это касается нового оружия — наземного, воздушного и водного.

"Это будут невероятные дроны, невероятно умные, которые позволят сделать отличные вещи для безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе. Прекрасное, технологическое оружие США помогало и помогает нам защитить украинцев, помогает уничтожать россиян", — подчеркнул Ермак.

Однако, по его словам, показывает определенные успехи и украинское оружие — "прорезает, как масло, российскую ПВО и попадает в цели". Ермак уверен, что вместе страны могут сделать еще больше. Он напомнил, что россияне создают, им помогают это делать, они хотят массовостью переиграть систему безопасности западного мира.

"Но вместе мы — США и Украина — можем сделать многое. У нас уже есть инвестиции, но еще столько проектов, которые мы можем реализовать, от новых систем обороны неба, до невероятных дронов на искусственном интеллекте", — подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Ермак подтвердил, что сегодня наиболее технологично оружие США. Но, по его словам, прорыв может быть еще сильнее, и вместе страны способны оставить всех оппонентов за бортом технологической гонки.

"Ведь ни одна война в мире не дает такого технологического прорыва сегодня", — подчеркнул Ермак.

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