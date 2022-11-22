У Зеленского резко отреагировали на скандал с шарфом Орбана

В своем сообщении он написал, что каждый, кто в XXI веке хочет заработать себе политические баллы, создает угрозу международной безопасности, паразитируя на исторических травмах.

"Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить Великими Империями", — написал Подоляк.

Таким образом Михаил Подоляк, вероятно, намекнул на выходку венгерского политика, который на футбольный матч, проходивший между Грецией и Венгрией, надел шарф, на котором была изображена карта "Великой Венгрии". В состав которой вошла украинская и румынская территории.

"Неусвоенные уроки истории повторяются. Даже на венгерском", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что премьер Венгрии попал в громкий скандал . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал, появившись в шарфе с изображением "Великой Венгрии", к которой "присоединена" часть территории Украины и Румынии. В Бухаресте уже отреагировали и назвали неприемлемым такое поведение главы венгерского правительства. Орбан надел фанатский шарф на встрече с футболистом Балажем Джуджаком, проведшим прощальный матч за национальную сборную. Самое интересное, что фото по встрече с футболистом премьер-министр Венгрии сам выложил в Facebook. Первым обратил внимание на скандальный фанатский шарф Орбана депутат Европарламента Германии Даниэль Фрейнд.