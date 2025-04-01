У Зеленского раскрыли, что США хотят получить в рамках соглашения о полезных ископаемых

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Ткачик Олеся
Финальный текст соглашения о стратегических ископаемых в настоящее время находится в стадии обработки, и никто еще не видел окончательного варианта документа, заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что документ проходит согласование в профильных министерствах.
США
По его словам, Украина отрабатывает юридические нюансы потенциального соглашения. Работа идет в министерствах экономики, финансов и юстиции. Киев стремится получить доступ к глобальным рынкам, что важно, учитывая развитие новейших технологий и добычу полезных ископаемых.
Советник главы ОП призвал не придавать чрезмерного значения громким заявлениям Дональда Трампа. Он отметил, что такой стиль ведения переговоров типичен для президента США – агрессивная риторика помогает ему укреплять собственные переговорные позиции.
При этом Подоляк считает, что не стоит воспринимать слова Трампа слишком эмоционально. По его словам, Украина четко озвучивает свои юридические аргументы и все переговоры продолжаются в конструктивном русле.
Советник ОП подчеркнул, что ключевой проблемой для Украины остается агрессия России, и именно на этом следует фокусироваться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина может перехитрить Трампа с соглашением о редкоземельных металлах.
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