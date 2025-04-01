У Зеленского раскрыли, что США хотят получить в рамках соглашения о полезных ископаемых

Финальный текст соглашения о стратегических ископаемых в настоящее время находится в стадии обработки, и никто еще не видел окончательного варианта документа, заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что документ проходит согласование в профильных министерствах.

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По его словам, Украина отрабатывает юридические нюансы потенциального соглашения. Работа идет в министерствах экономики, финансов и юстиции. Киев стремится получить доступ к глобальным рынкам, что важно, учитывая развитие новейших технологий и добычу полезных ископаемых.

"Соединенные Штаты хотят получить существенный рост своей доли на глобальных рынках. Это взаимные экономические интересы. Я думаю, что здесь можно будет спокойно договориться", – подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП призвал не придавать чрезмерного значения громким заявлениям Дональда Трампа. Он отметил, что такой стиль ведения переговоров типичен для президента США – агрессивная риторика помогает ему укреплять собственные переговорные позиции.

При этом Подоляк считает, что не стоит воспринимать слова Трампа слишком эмоционально. По его словам, Украина четко озвучивает свои юридические аргументы и все переговоры продолжаются в конструктивном русле.

Советник ОП подчеркнул, что ключевой проблемой для Украины остается агрессия России, и именно на этом следует фокусироваться.

"Я не совсем понимаю, какие именно большие проблемы. У нас и так есть большая проблема под названием Россия. Нам нужно договориться с нашими партнерами о необходимом объеме инструментов, чтобы решить эту проблему", — сказал Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина может перехитрить Трампа с соглашением о редкоземельных металлах.



