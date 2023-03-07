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У Зеленского ответили на обвинение Лукашенко о подрыве А-50 в Беларуси

Подрыв российского самолета-наводчика А-50 в Беларуси – это антитеррористический акт

сегодня, 16:19
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Автор:

Лиля Воробьева

В Офисе президента Украины отреагировали на обвинение непризнанного президента соседней страны Лукашенко, заявив, что подрыв российского самолета А-50 в Беларуси – это не теракт, а антитеррористический акт. Это сделали белорусские партизаны, а не вымышленные "диверсанты".

У Зеленского ответили на обвинение Лукашенко о подрыве А-50 в Беларуси

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.


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Михаил Подоляк ответил на новые безумные обвинения Александра Лукашенко по подрыву самолета А-50 в Беларуси. Он посоветовал ему определиться с терминами. А еще – напомнил, что ответственность за подрыв А-50 на аэродроме "Мачулищи" взяли на себя партизаны Беларуси.

"Нужно определиться с дефинициями. Теракт — это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии — когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами", — сказал Подоляк

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко в истерике обозвал Зеленского и бросил ему вызов. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не сдержал эмоций и назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой", подчеркнув, что он бросает ему вызов. Об этом белорусский диктатор заявил на пресс-конференции. Лукашенко обвинил украинские спецслужбы, в том числе и президента Владимира Зеленского, в атаке дронов по аэродрому "Мачулищи". Приспешник Путина объяснил свои слова, адресованные украинскому лидеру. Диктатор в этом контексте упомянул о неком "пакте о ненападении", о котором знает только он.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1633085849955909632
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