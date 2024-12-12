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У Зеленского отрицают существование мирного плана Трампа

Ермак заявил, что украинская сторона не видела мирного плана команды Трампа

сегодня, 21:51
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Марьян Ощановский

Пока не существует мирного плана команды новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны РФ против Украины, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

У Зеленского отрицают существование мирного плана Трампа

Ермак прокомментировал мирные инициативы Трампа. Фото из открытых источников

В ответ на вопрос журналиста "Суспильного", известно ли ему о мирных инициативах Кита Келога, которого Трамп избрал своим спецпредставителем по вопросам Украины и России, Ермак заявил: "Чтобы поставить точку в этом: никакого плана пока не существует и точно мы его не видели. Мы знаем, что существует несколько мнений и позиций, которые обсуждаются".

Руководитель ОП рассказал, что во время его визита в США американские партнеры из команды Дональда Трампа "слушали" и "задавали глубокие вопросы".

По словам Андрея Ермака, сейчас Украине важно предоставить партнерам в США всю информацию и объяснить свою позицию. В частности, отметил он, Украине необходимо объяснить, почему невозможно просто прекратить огонь, обратив внимание на неэффективность Нормандского формата, когда россияне неоднократно нарушали перемирие.

Глава ОП также сообщил, что во время поездки в США не виделся с Киттом Келлогом, но встречался с ним до того, как он официально присоединился к команде Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил на ультиматумы российского диктатора Владимира Путина по поводу начала мирных переговоров для окончания войны в Украине. По его словам, переговоры с РФ могут состояться в том случае, когда Украина будет сильна и сможет говорить на равных. Он рассказал, что сегодня Украина не готова к переговорам с РФ по окончанию войны в контексте сильных переговорных позиций.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2gBjAqTsBx4
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