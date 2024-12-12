У Зеленского отрицают существование мирного плана Трампа

Пока не существует мирного плана команды новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны РФ против Украины, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак прокомментировал мирные инициативы Трампа. Фото из открытых источников

В ответ на вопрос журналиста "Суспильного", известно ли ему о мирных инициативах Кита Келога, которого Трамп избрал своим спецпредставителем по вопросам Украины и России, Ермак заявил: "Чтобы поставить точку в этом: никакого плана пока не существует и точно мы его не видели. Мы знаем, что существует несколько мнений и позиций, которые обсуждаются".

Руководитель ОП рассказал, что во время его визита в США американские партнеры из команды Дональда Трампа "слушали" и "задавали глубокие вопросы".

По словам Андрея Ермака, сейчас Украине важно предоставить партнерам в США всю информацию и объяснить свою позицию. В частности, отметил он, Украине необходимо объяснить, почему невозможно просто прекратить огонь, обратив внимание на неэффективность Нормандского формата, когда россияне неоднократно нарушали перемирие.

Глава ОП также сообщил, что во время поездки в США не виделся с Киттом Келлогом, но встречался с ним до того, как он официально присоединился к команде Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил на ультиматумы российского диктатора Владимира Путина по поводу начала мирных переговоров для окончания войны в Украине. По его словам, переговоры с РФ могут состояться в том случае, когда Украина будет сильна и сможет говорить на равных. Он рассказал, что сегодня Украина не готова к переговорам с РФ по окончанию войны в контексте сильных переговорных позиций.