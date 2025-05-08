У Зеленского отреагировали на заявления Трампа о полной оккупации Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия планирует захватить всю территорию Украины. По словам Трампа, этого не произошло якобы из-за его вмешательства. На эти заявления отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина" заявил, что Россия действительно планировала установить контроль над всей территорией Украины. Однако представитель Зеленского объясняет, что сопротивление Украины изменило эти планы Путина. По словам Подоляка, заявления Трампа направлены не на украинского слушателя, а на американцев.

"Но Трамп... здесь он работает на внутренний рынок. Почему я говорю, что нужно спокойно относиться к таким заявлениям? Это не рассчитано на Украину, это не рассчитано на нас с вами. Это рассчитано исключительно на американский политический рынок исключительно для того, чтобы объяснить, почему нет столь быстрых результатов", — пояснил Подоляк.

По его словам, Трампу необходимо объяснить своим избирателям, почему он, став президентом США, не смог быстро закончить войну в Украине, как обещал ранее.

4 мая Трамп в интервью программе Meet the Press заявил, что спас Украину от полного захвата Россией.

"Чего хочет Россия, – это вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас дрались за всю Украину. Россия не хочет ту полосу, которая у них сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали идти дальше", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США сделали Украине и России новое предложение, отклонив планы по 30-дневному перемирию.

Также "Комментарии" писали, как Байден раскритиковал Трампа из-за Украины.



