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У Зеленского отреагировали на ночные взрывы в Иране

В Иране ночью прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий

сегодня, 16:47
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Автор:

Лиля Воробьева

29 января ночью, в Иране, раздались мощные взрывы на нескольких стратегических предприятиях. Следовательно, в Украине, реагируя на этот инцидент, заявили, что война выставляет жесткие счета для убийц и их соучастников.

У Зеленского отреагировали на ночные взрывы в Иране

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам", — написал Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента сказал, что после помощи Кремлю Иран столкнулся с "взрывной ночкой".

"Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", — пишет Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" писали об атаке беспилотников на Иран . В иранском городе Исфахан раздалась серия взрывов на боеприпасах. По неподтвержденным данным, детонация произошла в результате атаки беспилотников, а под ударом оказалось производство дронов "Шахед" и экспериментальный ядерный реактор. Есть прилеты в Тебриз (завод по производству оружия). Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что наблюдатели, более интенсивно вовлеченные в ирано-израильский конфликт, рассматривают эту атаку, хотя и не признанную официальными властями Израиля, как удар Израиля по военной инфраструктуре Ирана. Он обращает внимание на то, что размораживание конфликта происходит не только между Ираном и Израилем, но и по линии Китай-Тайвань, Северная Корея-Южная Корея, Пакистан-Индия (штат Кашмир). Не случайно, отмечает Вадим Карасев, очевидно, чтобы не допустить размораживания последнего регионального конфликта, премьер-министр Пакистана обратился к власти Индии с призывом усилить мирное урегулирование.

 



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Источник: https://mobile.twitter.com/Podolyak_M/status/1619647589296783360
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