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У Украины появился еще один "агент влияния" на Трампа: кто он

Зеленский находится на международной конференции в Давосе

сегодня, 22:51
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский формирует группу "агентов влияния" на президента США Дональда Трампа, рассказал политолог Владимир Фесенко.

У Украины появился еще один "агент влияния" на Трампа: кто он

Зеленский встретился с Милей. Фото из открытых источников

По словам политолога, в Давосе Владимир Зеленский мог заручиться поддержкой президента Аргентины Хавьера Милея.

"Ukraine house в Давосе посетил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время там побывал президент Аргентины Хавьер Милей, который недавно был на инаугурации Трампа. Это еще один наш контактер с Трампом", – сообщил Владимир Фесенко.

Политолог добавил, что команда Владимира Зеленского формирует неформальную группу "агентов влияния" на Дональда Трампа в интересах Украины. В эту группу также можно отнести бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Италии Джорджу Мэлони.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной станет официальной политикой США при президенте Дональде Трампе. Марко Рубио признал, что урегулирование конфликта потребует значительных усилий. "Москва и Киев будут вынуждены пойти на уступки. Подобные кризисы не разрешаются громкими публичными заявлениями, а требуют жесткой дипломатической работы, к которой США готовы приступить", — подчеркнул государственный секретарь США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики накапливают резервы, чтобы с еще большей силой окружать город Покровск, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Покровское направление. Противник продолжает обходить город. Россияне пытались штурмовать лесопосадки между Новоелизаветовкой и Нововасиловкой с привлечением техники и багги. Успеха противник не имел. В последнее время враг уменьшил количество и скорость штурмов, что связано с перегруппировкой войск и подтягивание резервов", — сообщил он.



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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid0pBDH1zgo68HeGzSfz5GjNXocBb7pSEpYBHVcorsAijzThPq8dwR7GX1vc4SuQLaJl
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