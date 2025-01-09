У Трампа срочно меняют подход к окончанию войны в Украине: а что случилось

В команде новоизбранного президента Дональда Трампа появилось понимание, что войну в Украине быстро остановить не удастся. Обещанные сроки наступления мира придется пересматривать, но при этом Трамп маниакально хочет выглядеть сильным. Об этом 9 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times.

Трамп сорвал дедлайны: всем уже ясно, что ни за день, ни за неделю, н за месяц войну в Украине остановить невозможно, и теперь США ищут, как выглядеть сильными в этих обстоятельствах. Фото: пресс-служба Белого дома

По признанию европейских чиновников, которые говорили с FT на условиях анонимности, обсуждения с новой командой Трампа в последние недели показали, что там еще не решили, как урегулировать войну. Также заметно, что у Трампа изменили временные рамки решения войны в Украине с "24 часов" до нескольких месяцев, что европейские партнеры, по словам издания, расценили как знак того, что его администрация США "не откажется от поддержки Киева немедленно".

"Вся команда (Трампа) одержима силой и хочет выглядеть сильной, поэтому они перестраивают подход к Украине", – сказал один из источников.

Он добавил, что новая администрация США также опасается сравнений с выводом американских войск из Афганистана (за которорый избранный президент яростно критиковал Байдена), и у Трампа не хотят, чтобы что-то подобное повторились в Украине.

Как пишет FT, европейские собеседники убеждают Трампа и его команду в том, что продолжение военной помощи США необходимо, чтобы усилить позицию Киева на мирных переговорах и помочь вернуть Москву за стол переговоров.

Как ранее писал портал "Комментарии", заверения избранного президента США Дональда Трампа о прекращении войны за один день оказались, как и ожидалось, предвыборным трюком. Британский эксперт Роберт Кларк полагает, что команда Трампа должна предложить какой-то вариант окончания войны к Пасхе, то есть до 20 апреля. По словам Кларка, этот план может предусматривать уступки как со стороны российского диктатора Владимира Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского.

Со своей стороны, издание The Washington Post заявило, что от того, как закончится война в Украине, зависит авторитет НАТО и США. Поэтому поспешные переговоры, результаты которых могут стать удачей для Путина, не в интересах Запада. Ведь на самом деле решается, будет ли существовать Украина как суверенное государство в нынешних границах.

Портал "Комментарии" сообщал, что Трамп 8 января сделал два громких заявления о войне в Украине. Он сказал, что "может понять" чувства России по поводу перспективы получить у своих границ вступившую в НАТО Украину. Трамп практически объявил Джо Байдена виновным в войне, потому что он нарушил неписанное статус-кво и пообещал Украине перспективу вступления в Альянс, и это якобы спровоцировало РФ. Кроме того, Трамп заявил, что надеется на прекращение войны в Украине в течение полугода (а не 24 часов, как раньше). Эксперты, впрочем, считают, что в этот момент он говорил о планировании встречи с российским правителем Владимиром Путиным, а не о сроках окончания войны.