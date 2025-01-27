У Трампа есть для Зеленского жесткое условие перемирия: в Вашингтоне только ленивый не говорит об этом

Украине предстоит провести выборы после окончания активных военных действий. Даже если украинская власть не хотела бы торопиться с этой процедурой на этом будут настаивать США. Как передает портал "Комментарии", такое утверждение в эфире Radio NV высказал чрезвычайный и полномочный посол, посол Украины при ЕС в 2010-2015 годах, глава Центра новых решений Константин Елисеев.

Трамп, вероятно, поставит Зеленскому, как одно из условий мирной сделки, перезагрузку власти в Украине. Фото: из открытых источников

"Могу вам с уверенностью сказать, что одним из условий будущего перемирия будет проведение выборов в Украине и перезагрузка власти в Украине. Об этом уже только ленивый не говорит в Вашингтоне", — отметил Елисеев.

По словам дипломата, есть консенсус относительно того, что сначала должно быть объявлено перемирие, и только затем будут назначены и проведены выборы, "это все абсолютно понимают". Они, как подчеркнул Елисеев, должны проходить в соответствии со стандартами ОБСЕ, что исключает попытку организации голосования во время горячей фазы войны.

Он добавил, что партнеров на Западе сегодня беспокоит другое обстоятельство. Есть признаки, что, политики, в частности украинская власть, уже сейчас готовятся к выборам. Такая смена приоритетов наносит ущерб военным интересам.

"К сожалению, на сегодня власть уже готовится к тому, что выборы неизбежны, уделяя больше внимания политической борьбе внутри Украины, чем борьбе с противником на поле боя. Это как раз подчеркивают в наших контактах наши американские партнеры", — заявил Елисеев.

Он убежден, что ключевая задача для Украины сейчас — успехи на поле боя, для того, чтобы была сильнее позиция за столом переговоров. Переключение внимания на выборы не дает украинской власти сосредоточиться на этом..

Как писал портал "Комментарии", многочисленные прогнозы сроков окончания войны в 2025 году, которые заполонили западные СМИ, далеки от реальности. Украинские медиа бездумно копируют и публикуют их, но правды там нет, подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Он прогнозирует, что публикаций на тему войны и переговоров будет еще много, потому что все будут на ней хайповать. Но относиться к таким материалам следует критически, предупредил Коваленко. Пока что информация, которая есть в СМИ, "не соответствует действительности вообще", уточнил он.

Поэтому предполагать даты грядущих выборов пока рано. Однако по состоянию на сейчас, как уже писал портал "Комментарии", посол Украины в Великобритании, бывший главкой ВСУ Валерий Залужный продолжает оставаться потенциальным фаворитом президентских выборов в Украине, опережая действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом говорится в опросе Socis за декабрь 2024 года, который располагает NV. Согласно опросу, 36,1% украинцев бы проголосовали за Залужного, если бы президентские выборы провели в ближайшее время. Этого мало для победы, но во втором туре экс-главком разгромил бы Зеленского, идущего вторым.