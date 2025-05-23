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У Путина заявили, что СССР до сих пор существует: в МИД Украины отреагировали вспомнив о туалетной бумаге

В МИД Украины призвали не ностальгировать по СССР, в котором не было даже туалетной бумаги.

23 мая 2025, 15:42
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Slava Kot

Советник российского диктатора Владимира Путина Антон Кобяков заявил, что Советский Союз до сих пор существует из-за "юридической ошибки". Спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на заявления российского политика о существовании СССР в наше время.

У Путина заявили, что СССР до сих пор существует: в МИД Украины отреагировали вспомнив о туалетной бумаге

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Георгий Тихий заявил, что распад СССР стал моментом реализации многих надежд.

"Распад СССР в 1991 году был одним из самых полных надежд моментов конца 20 века. Советский Союз распался – навсегда", – заявил Тихий.

По его словам, аргументы советника Путина это "юридические фантазии" и ностальгия по советскому бреду. В частности, Тихий указал на минусы жизни в Советском Союзе, которые не вспоминают те, кто по нему ностальгирует.

"Вместо того, чтобы предлагать бессмысленные юридические фантазии, у устаревших умов, застрявших в советском прошлом, следует спросить, какой туалетной бумагой пользовались их семьи во времена СССР. Они не смогут ответить, потому что ее не было. Достаточно этой ностальгической советской чепухи", — отметил Тихий.

Советник Путина Антон Кобяков заявил, что якобы была нарушена юридическая процедура по роспуску СССР, поскольку его существование прекратил не тот же орган, который создал. По словам Кобякова, Советский Союз "юридически существует", поэтому война России против Украины это якобы "внутренний процесс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия повторяет в войне сценарий СССР. Москва все активнее привлекает войска КНДР к войне в Украине подобно тому, как это делал Советский Союз.

Также "Комментарии" писали, что госсек США Марко Рубио упомянул об СССР и испугал мир ядерным апокалипсисом.



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Источник: https://x.com/spoxukrainemfa/status/1925875471075463521
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