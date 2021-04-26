У Путина прокомментировали предстоящую встречу с Байденом

В Кремле рассказали о предстоящей встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщается в информагентства ТАСС.

Отношения США и России: в Кремле прокомментировали встречу Путина и Байдена. Фото: rbk.ru

Встречу прокомментировал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам переговоры могут состояться в июне. Уже есть конкретные даты, но пока они не разглашаются. Также сроки могут меняться из-за ряда факторов.

"Но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", — неоднозначно прокомментировал ситуацию Ушаков.

Встретиться политики смогут в любой из европейских стран. Некоторые из государств уже сообщили, что готовы создать все условия и принять президентов России и Америки на высшем уровне.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Москве и обсудить отношения и политику двух стран. Украинское общество заинтересовано ожидает, чем закончится история с вероятными двусторонними переговорами украинского и российского президента. Многие предположения, где именно они могут произойти. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, в Москве встречи точно не случится. Почему политик так считает и почему Зеленскому стоит воздержаться от поездки, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Кремль выдвинул предложение США перезагрузить отношения и обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. Кроме того, Россия предложила восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак и развивать отношения в сфере информтехнологий на высшем уровне.

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