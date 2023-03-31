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Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО

До нападения РФ на Украину Финляндия придерживалась политики нейтралитета

сегодня, 12:38
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Автор:

Константин Куликов

Парламент Турции в ночь на пятницу, 31 марта, ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. За соответствующее решение проголосовали 276 турецких депутатов, никто не высказался против. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DWДокумент еще должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО

Фінляндія розташована на північно-східному фланзі НАТО, на кордоні з Росією

Турция стала последней из 30 стран — членов Североатлантического альянса, одобрившей присоединение к нему Финляндии. Ранее на этой неделе за ратификацию членства Финляндии в НАТО проголосовал парламент Венгрии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию протокола турецким парламентом, заявив, что это сделает военный альянс "сильнее и безопаснее".


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Швеция и Финляндия в мае 2022 года отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявки на вступление в НАТО. Заявку шведской стороны пока не одобрили ни Венгрия, ни Турция.

"У нас в общем нет серьезных проблем по поводу Финляндии, но мы постоянно подчеркиваем, что Швеции стоит предпринять конкретные шаги", — заявил в феврале министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Среди главных противоречий между Швецией и Турцией эксперты называют поддержку скандинавской страной организаций, связанных с Рабочей партией Курдистана. Последняя вооруженным путем борется за отделение курдских районов Турции и создание на курдских этнических землях Турецкой республики, Ирака и Сирии независимого курдского государства. Турция расценивает действия РПК, как терроризм. Существование в Швеции организаций, аффелированных с РПК, Турция расценивает, как поддержку терроризма.

В свою очередь Швеция настаивает, что деятельность курдских эмигрантов на ее территории является частью демократического процесса.

Тем временем, Турция пригласила Владимира Путина совершить официальный визит в их страну — что он будет там делать, читайте по ссылке.



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