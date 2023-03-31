Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО

Парламент Турции в ночь на пятницу, 31 марта, ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. За соответствующее решение проголосовали 276 турецких депутатов, никто не высказался против. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW. Документ еще должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Фінляндія розташована на північно-східному фланзі НАТО, на кордоні з Росією

Турция стала последней из 30 стран — членов Североатлантического альянса, одобрившей присоединение к нему Финляндии. Ранее на этой неделе за ратификацию членства Финляндии в НАТО проголосовал парламент Венгрии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию протокола турецким парламентом, заявив, что это сделает военный альянс "сильнее и безопаснее".

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Швеция и Финляндия в мае 2022 года отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявки на вступление в НАТО. Заявку шведской стороны пока не одобрили ни Венгрия, ни Турция.

"У нас в общем нет серьезных проблем по поводу Финляндии, но мы постоянно подчеркиваем, что Швеции стоит предпринять конкретные шаги", — заявил в феврале министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Среди главных противоречий между Швецией и Турцией эксперты называют поддержку скандинавской страной организаций, связанных с Рабочей партией Курдистана. Последняя вооруженным путем борется за отделение курдских районов Турции и создание на курдских этнических землях Турецкой республики, Ирака и Сирии независимого курдского государства. Турция расценивает действия РПК, как терроризм. Существование в Швеции организаций, аффелированных с РПК, Турция расценивает, как поддержку терроризма.

В свою очередь Швеция настаивает, что деятельность курдских эмигрантов на ее территории является частью демократического процесса.

Тем временем, Турция пригласила Владимира Путина совершить официальный визит в их страну — что он будет там делать, читайте по ссылке.