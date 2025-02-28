Трюдо разъярен: у Канады готов жесткий ответ Трампу

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо подтвердил, что Канада "немедленно" ответит на повышение тарифов со стороны США после того, как американский президент Дональд Трамп анонсировал их введение 4 марта. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на CBS.

Трюдо есть чем ответить Трампу в торговой войне. Фото: из открытых источников

Трюдо заявил, что первейшая задача правительства Канады заключается в том, чтобы предотвратить "неоправданные тарифы" США, но готовится нанести ответный удар Трампу, если они все же будут наложены.

"Канада даст немедленный и чрезвычайно сильный ответ, как и ожидают канадцы", – сказал премьер.

Ожидается, что Канада возобновит свой план действий в ответ на действия Трампа, введя пошлины на американские товары на сумму 150 миллиардов долларов, как только тарифы, которыми угрожал президент США, вступят в силу.

"Если тарифы будут введены, это будет трудно для канадцев и канадского бизнеса – это также будет трудно для американцев и американского бизнеса, и это то, что мы пытаемся донести через южную границу при каждой возможности", – подчеркнул Трюдо.

Как писали "Комментарии", Трамп подтвердил, что введет 25-процентную пошлину на канадские товары с 4 февраля. Такая же пошлина коснется мексиканской продукции, а для Китая президент США вводит 10-процентную пошлину. Он заявил, что на территорию США из Мексики и Канады якобы продолжают поступать наркотики "в очень больших и неприемлемых объемах".

"Мы не можем позволить этому злу и дальше вредить США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предложенные пошлины, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано. Китай также будет обложен дополнительным 10-процентными пошлинами в этот день", — заявил президент США.

"Комментарии" напоминают, что Трамп объявил 2 февраля, что на импорт товаров из Канады и Мексики будут введены 25-процентные пошлины, а на импорт из Китая — 10-процентные. Американский лидер объяснял, что вводит пошлины, чтобы "заставить Мексику и Канаду выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков" в США. При этом Трамп дал Мексике и Канаде отсрочку на один месяц, до 4 марта, чтобы страны попытались урегулировать ситуацию.

Кроме того, в Белом доме по-прежнему публично говорят об идее (даже не так: о неизбежности) присоединения Канады к США в качестве 51-го штата. Это беспокоит канадского премьера Джастина Трюдо, который считает планы администрации Трампа тревожными и серьезными. "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, на какие уступки готов пойти, чтобы присоединить Канаду к США. А предприниматель Илон Маск, у которого есть канадское гражданство, написал в соцсетях, что "Канада — ненастоящее государство".