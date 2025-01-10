Трюдо нанес ответный удар: после его запроса Трампу стало не смешно (ВИДЕО)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, недавно объявивший о планах уйти в отставку, рассказал, что у него нашелся аргумент в "территориальном споре" с Дональдом Трампом вокруг Канады, который заставил новоизбранного американского президента свернуть обсуждение. Он дал понять собеседнику, что Канада хотела бы получить Калифорнию в обмен на канадский штат Вермонт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NBC News.

Трюдо за словом в карман не полез и нашел, как уделать Трампа. Фото из открытых источников

Премьер рассказал, что в ответ на слова Трампа о возможном присоединении Канады к США предложил другой вариант: обмен территориями. В отличие от американца, Трюдо не скрывает, что говорил об этом в шутку. Но Трампу это не понравилось и он сменил тему

"В какой-то момент мы начали размышлять об этом. И когда я начал предлагать: "Ну, может быть, можно было бы обменять Вермонт на Калифорнию", — он тут же решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другому разговору", — рассказал Трюдо.





Тема присоединения Канады к США (и другие территориальные идеи Трампа) стала одной из главных в мировых СМИ в последнюю неделю. Несмотря на все фантазии и троллинг со стороны нового американского президента, в Канаде не намерены всерьез рассматривать эту идею. Трюдо уже реагировал на слова Трампа о том, что якобы канадцы хотят быть частью США. По его словам, граждане Канады "невероятно гордятся тем, что они канадцы". Премьер добавил, что "одним из самых легких способов определения себя является то, что мы не американцы".

Также Трюдо, как писал портал "Комментарии", раскрыл карты Трампа и пояснил, зачем он так назойливо и часто поднимает тему Канады.

Ранее портал "Комментарии" уже сообщал о том, как Трюдо впервые отреагировал на провокации Трампа о присоединении Канады к США. Также "Комментарии" писали, что в Канаде предложили Трампу встречное предложение по присоединению к США.