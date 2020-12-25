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Три способа получить вакцину для Украины - МИД

Одним из возможных поставщиков вакцины в Украину является Китай

сегодня, 09:07
Автор:

Сергей Медведев

Украинские власти ведут переговоры с правительством Китая о закупке вакцины от коронавируса. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Три способа получить вакцину для Украины - МИД

В интервью телевизионному каналу Украина 24 он сообщил о готовности китайской стороны к таким поставкам.

"Они готовы ее поставлять", — сказал министр.

По информации главы дипломатического ведомства, более полные данные находятся в министерстве здравоохранения. Сотрудники МИДа оказывают содействие в контактах с компанией-производителем.

Дмитрий Кулеба также назвал три варианта получения вакцины для Украины.

Чиновник считает, что первый вариант — это программа COVAX.

"Можно политическими инструментами увеличить количество вакцин, которые нам выдадут через программу COVAX", — отметил Кулеба.

Вторым вариантом является обращение к правительствам тех стран, которые закупили вакцину в избыточных количествах. И третий путь — вести переговоры с компаниями-производителями вакцин и руководством тех стран, в которых они расположены.

Как сообщал портал "Комментарии", бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 1,4 млрд гривен на закупку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Деньги должны быть выделены из Государственного бюджета на 2020 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, что ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, где украинцы смогут получить прививку против коронавирусного заболевания. Вакцинироваться можно будет на базе специальных пунктов и кабинетов, которых по состоянию на декабрь в стране насчитывают более 11 тысяч. 


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4310370-ukrayna-dohovaryvaetsia-o-COVID-vaktsyne-s-kytaem
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