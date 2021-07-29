Трем областям грозит повтор сценария 2014 года - расследование 24-го канала (ВИДЕО)



















Россия готовит новый блицкриг в противостоянии с Украиной, а помогают ей, как и 7 лет назад, клирики Русской православной церкви в Украине. Те, до сих пор, вопреки украинскому законам, маскируются под Украинскую православную церковь Московского патриархата. Об этом говорится в выпуске проекта Украина Selfie, который вышел на 24-м канале.

УПЦ МП (фото из открытых источников)

Журналисты еще раз напомнили об участии священников РПЦ в Украине в событиях семилетней давности, когда сначала в Крыму русское духовенство убеждало украинских военных складывать оружие, а позже, на Востоке, укрывало в своих монастырях боевиков ДНР / ЛНР, их оружие и тому подобное.

"В конечном итоге именно участие российского духовенства под прикрытием Московского патриархата в гибридной войне на стороне агрессора дало толчок к получению автокефалии Православной церкви Украины, отмечают эксперты. А вот политической воли, навсегда решить проблему РПЦ в Украине, не было как у предыдущего президента, так и у действующего. Поэтому у Владимира Путина до сих пор под рукой разветвленная всеукраинская разведывательно-диверсионная структура — УПЦ МП, а с ней и планы по захвату Юго-Востока Украины ", — пишет 24-й канал.

На сегодня наиболее напряженная ситуация сразу в трех областях — Харьковской, Запорожской и Днепропетровской. Они граничат с оккупированными территориями и здесь работают аж 7 епархий РПЦ в Украине. Русская церковь, как и 7 лет назад, имеет сильные позиции, приверженность местных властей, и разветвленную сеть пророссийских организаций и боевых клубов под своим крылом, указывают журналисты.

"Силовую поддержку Харьковской епархии УПЦ МП оказывал бойцовский клуб" Оплот ". С началом войны он организовался в одноименный батальон — структурное подразделение армии террористов "ДНР". "Оплота" в Харькове давно нет, но остались пророссийские организации, всевозможные союзы советских офицеров, чью деятельность координирует местная епархия УПЦ. Похожая ситуация и в Запорожье, где до сих пор не решена и проблема абсолютно пророссийской около церковной организации "Радомир", известной в Запорожье как "боевое крыло" Запорожской епархии УПЦ МП. Координирует боевиков непосредственно митрополит Лука — глава Запорожской епархии УПЦ МП. В 2018 году во время обысков на базе "Радомир" силовики изъяли незарегистрированное оружие и даже отличия Министерства обороны Российской Федерации ", — указывает 24-й канал в своей статье.

Казалось, Днепр выгодно отличается от Харькова и Запорожья, указывают журналисты Украины Selfie. Здесь с 2015 года у власти представитель тогда еще про украинского Блока Петра Порошенко Борис Филатов. Так, как выяснилось, сам Филатов — давний сторонник московской церкви с патриаршими наградами от Кирилла — главы РПЦ.

"В Днепре ни для кого не секрет, что господин Филатов является старостой прихода московской церкви. Поэтому, конечно, он с ними поддерживает очень тесные связи, все делает именно для московской церкви. И наоборот — против украинской церкви в Днепре ", — отметил днепровский активист Геннадий Бутенко.

Хотя Филатов сейчас активно отмежевывается от своего церковного прошлого, впрочем, позиции русской церкви в городе как никогда мощные.

"Пророссийские организации никто не распустил и не преследует. Притаились, но всегда готовы и казачки с "Екатеринославского казацкого округа". Которые, по информации СМИ, теперь имеют мощного партнера — охранную компанию "Леон". Владелец которой — Михаил Кошляк, депутат областного совета от ОПЗЖ и давний бизнес-партнёр самого Филатова и Геннадия Корбана ", — пишет 24-й канал.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что через что представители УПЦ МП собрались под Радой.





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