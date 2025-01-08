Трампа не так поняли: что на самом деле он сказал о сроках войны в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп не говорил, что отводит полгода на завершение войны в Украине. Он перескакивал с темы на тему и в этот момент комментировал возможность своей встречи с российским правителем Владимиром Путиным. Об этом 8 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой на экс-посла Украины в США Валерия Чалого.

Трамп не обещал закончить войну в Украине за полгода. Фото: Flickr / Всемирный экономический форум

Дипломат пояснил, что ошибка, которую подхватили практически все СМИ — следствие манеры Трампа отвечать на вопросы. Американский лидер часто перескакивает с темы на тему и обрывает фразы. Однако после личного внимательного пересмотра пресс-конференции Трампа Чалый пришел к выводу, что тот не заявлял, что "остановит войну за полгода". Кроме того, избранный президент США не кговорил, что "встреча с Путиным должна подождать". Он лишь объяснил, что не думает, что уместно это делать до своей инаугурации 20 января.

"Вопрос журналиста был о встрече с российским руководителем (Путиным), а на уточняющий, относительно срока 3-6 месяцев — Дональд Трамп ответил лишь о возможном разговоре (conversation) в период до полугода ("даже раньше"). Это действительно можно толковать по-разному, но точно не цитатой о сроках завершения войны", — считает дипломат.

К такому же выводу, как передавал портал "Комментарии" 7 января, пришло издание "Медуза". Судя по контексту пресс-конференции, говоря о сроке в полгода, Трамп отвечал на вопрос не об окончании войны, а о своей возможной встрече с Путиным для обсуждения прекращения огня, отмечали журналисты.

Как ранее писал портал "Комментарии", заверения избранного президента США Дональда Трампа о прекращении войны за один день оказались, как и ожидалось, предвыборным трюком. Британский эксперт Роберт Кларк полагает, что команда Трампа должна предложить какой-то вариант окончания войны к Пасхе, то есть до 20 апреля. По словам Кларка, этот план может предусматривать уступки как со стороны российского диктатора Владимира Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского.

Со своей стороны, издание The Washington Post заявило, что от того, как закончится война в Украине, зависит авторитет НАТО и США. Поэтому поспешные переговоры, результаты которых могут стать удачей для Путина, не в интересах Запада. Ведь на самом деле решается, будет ли существовать Украина как суверенное государство в нынешних границах.

Портал "Комментарии" сообщал, что Трамп 8 января сделал два громких заявления о войне в Украине. Он сказал, что "может понять" чувства России по поводу перспективы получить у своих границ вступившую в НАТО Украину. Трамп практически объявил Джо Байдена виновным в войне, потому что он нарушил неписанное статус-кво и пообещал Украине перспективу вступления в Альянс, и это якобы спровоцировало РФ. Кроме того, Трамп заявил, что надеется на прекращение войны в Украине в течение полугода (а не 24 часов, как раньше).